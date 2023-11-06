Супермама 6 сезон: учасниці 11 тижня 2023

«Супермама»-6 на СТБ: Чим дивуватимуть мами з Тернополя на 11 тижні?

На СТБ розпочинається 11 тиждень реаліті «Супермама»! Аби на прикладі героїнь проєкту допомогти всім українкам розібратися, хто ж така насправді незламна супермама. Цього тижня глядачі знайомляться з четвіркою матусь з міста Тернопіль.

Четвірка героїнь із різними принципами виховання вирушить в гості одна до одної, щоб оцінити суперниць у трьох категоріях: виховання дітей, хазяйновитість і самореалізація. Під час фінальної зустрічі свою оцінку одній з учасниць віддасть і ведучий програми Дмитро Карпачов. Матуся, яка набере найбільшу кількість балів, отримає звання «Супермама». В кожному випуску глядачі дізнаються практичні та цінні поради про виховання дітей від ведучого проєкту Дмитра Карпачова.

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Першою гостей зустрічатиме Олена. Героїня сама виховує чотирирічну Анжеліку. Олена займається підприємницькою діяльністю у сфері краси, а також має магазин жіночого одягу. Учасниця реаліті називає себе перфекціоністкою, адже для неї важливо все робити ідеально. Також Олена полюбляє естетику та красу навколо, до цього ж привчає і донечку. Окрім того, героїня – справжня фанатка реаліті «Супермама»! Вона передивилась всі випуски проєкту та дотримується порад Дмитра Карпачова. Як методи виховання мами оцінять суперниці?

Далі учасниці вирушать до Алли. Героїня виховує дев’ятирічну Кіру та восьмирічного Макара від першого шлюбу. Зараз Алла знаходиться при надії й разом з другим чоловіком чекає на поповнення в сім’ї. Учасниця проєкту вважає себе свідомою мамою, прищеплює дітям самостійність та готує їх до дорослого життя. Так, Кіра та Макар можуть поїхати самі громадським транспортом на гуртки, на власний розсуд обрати одяг, а також самостійно приготувати їсти. Діяльність Алли теж пов’язана з дітками, вона є власницею дитячого супермаркету. Окрім родини та бізнесу, героїня не забуває дбати про себе, адже саме себе ставить на перше місце у житті. Чи так все ідеально в їх родині?

Третьою гостей зустрічатиме Марічка. Разом з чоловіком героїня виховує трирічну Валерію. Марічка сувора мама, називає себе татом у спідниці, адже впевнена, що дитина має слухатися та вважати маму авторитетом. Учасниця реаліті працює фітнес-тренеркою, підробляє моделлю та візажистом, продає одяг, а також багато волонтерить. Чи дійсно їй вистачає часу на все? Готові перевірити суперниці!

Останньою на гостей чекатиме Ліза. Героїня сама виховує чотирирічну Злату. До початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Ліза працювала телеведучою та журналісткою на херсонському телебаченні, зараз мама та донька живуть в селі на Тернопільщині. Зі Златою вони справжні подружки: разом готують їсти, малюють, вчаться, співають українські пісні та грають. Чи не втрачається дисципліна в їх родині? Та хто стане супермамою цього тижня?

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Дивіться з понеділка по четвер о 18:50 на СТБ!

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