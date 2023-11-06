Супермама 6 сезон: участницы 11 недели 2023

«Супермама»-6 на СТБ: Чем будут удивлять мамы из Тернополя на 11 неделе?

На СТБ начинается 11 неделя реалити «Супермама»! Чтобы на примере героинь проекта помочь всем украинкам разобраться, кто же такая несокрушимая супермама. На этой неделе зрители знакомятся с четверкой мамочек из города Тернополь.

Четверка героинь с разными принципами воспитания отправится в гости друг к другу, чтобы оценить соперниц в трех категориях: воспитание детей, хозяйственность и самореализация. В ходе финальной встречи свою оценку одной из участниц отдаст и ведущий программы Дмитрий Карпачев. Мама, которая наберет наибольшее количество баллов, получит звание «Супермама». В каждом выпуске зрители узнают практические и ценные советы по воспитанию детей от ведущего проекта Дмитрия Карпачева.

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Первой гостей будет встречать Елена. Героиня сама воспитывает четырехлетнюю Анжелику. Елена занимается предпринимательской деятельностью в сфере красоты, а также магазин женской одежды. Участница реалити называет себя перфекционисткой, ведь для нее важно все делать идеально. Также Елена любит эстетику и красоту вокруг, к этому же приучает и дочь. Кроме того, героиня – настоящая фанатка реалити «Супермама»! Она пересмотрела все выпуски проекта и следует советам Дмитрия Карпачева. Как методы воспитания мамы оценят соперницы?

Дальше участницы отправятся к Алле. Героиня воспитывает девятилетнюю Киру и восьмилетнего Макара от первого брака. Сейчас Алла находится в положении и вместе со вторым мужем ждет пополнения в семье. Участница проекта считает себя сознательной мамой, прививает детям самостоятельность и готовит их ко взрослой жизни. Так, Кира и Макар могут поехать сами общественным транспортом на кружки, по собственному усмотрению выбрать одежду, а также самостоятельно приготовить еду. Деятельность Аллы тоже связана с детьми, она является владелицей детского супермаркета. Кроме семьи и бизнеса, героиня не забывает заботиться о себе, ведь себя ставит на первое место в жизни. Так ли все идеально в семье?

Третьей гостей будет встречать Маричка. Вместе с мужем героиня воспитывает трехлетнюю Валерию. Маричка суровая мама, называет себя папой в юбке, уверена, что ребенок должен слушаться и считать маму авторитетом. Участница реалити работает фитнес-тренером, подрабатывает моделью и визажистом, продает одежду, а также много волонтерит. Действительно ли ей хватает времени на все? Готовы проверить соперницы!

Последней гостей будет ждать Лиза. Героиня сама воспитывает четырехлетнюю Злату. До начала полномасштабного вторжения россии в Украину Лиза работала телеведущей и журналисткой на херсонском телевидении, сейчас мама и дочь живут в селе Тернопольской области. Со Златой они настоящие подружки: вместе готовят, рисуют, учатся, поют украинские песни и играют. Не теряется ли дисциплина в их семье? И кто станет супермамой на этой неделе?

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Смотрите с понедельника по четверг в 18:50 на СТБ!

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