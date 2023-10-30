Супермама 6 сезон: учасниці 10 тижня 2023

«Супермама»-6 на СТБ: Чим дивуватимуть мами зі столиці на 10 тижні?

На СТБ розпочинається 10 тиждень реаліті «Супермама»-6! Аби на прикладі героїнь проєкту допомогти всім українкам розібратися, хто ж така насправді незламна супермама. Цього тижня глядачі знайомляться з четвіркою матусь зі столиці.

Четвірка героїнь із різними принципами виховання вирушить в гості одна до одної, щоб оцінити суперниць у трьох категоріях: виховання дітей, хазяйновитість і самореалізація. Під час фінальної зустрічі свою оцінку одній з учасниць віддасть і ведучий програми Дмитро Карпачов. Матуся, яка набере найбільшу кількість балів, отримає звання «Супермама». В кожному випуску глядачі дізнаються практичні та цінні поради про виховання дітей від ведучого проєкту Дмитра Карпачова.

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Першою гостей зустрічатиме Дар’я. Героїня сама виховує шестирічну Єву. З донечкою вони справжні подружки! Багато часу проводять разом, ходять на стадіон, у спа, до басейну, діляться усіма секретами. Дар’я працює танцівницею шоубалету у топлес-шоу. Жіночності вона навчає і свою донечку. Як оцінять методи виховання героїні суперниці?

Далі учасниці вирушать до Даші. Разом з чоловіком вона виховує шестирічну Аделаїду. Їх родину забезпечує чоловік, Даша ж знаходиться в декреті та присвячує час донечці. Героїня привчає Аделаїду до порядку та чистоти, виховує в ній самостійність, займається її навчанням та розвитком. Учасниця реаліті називає себе творчою мамою, адже має багато захоплень: робить косплеї, малює арти на одязі та проходить IT-курси. Чи дійсно Даші вистачає часу на все?

Третьою гостей зустрічатиме Марія. Разом з чоловіком вона виховує Нікіту, йому один рік. Героїня любить читати книжки з сином, збирати конструктори, грати з ним та займатись його розвитком. Також в їх родині працює дві няні та помічниця. Багато часу Марія присвячує собі, адже впевнена, що жінка має бути в ресурсі. Так, героїня ходить на танці, займається спортом, верховою їздою, приділяє час своїй красі та розвитку. Як її життя оцінять інші матусі?

Останньою на гостей чекатиме Оксана. Разом з другим чоловіком героїня виховує 13-річну Дар’ю та сина Пашу, якому один рік. Оксана – викладачка вокалу та має власну вокально-театральну студію. Героїня працює, займається саморозвитком та виховує дітей. З донькою та сином мама намагається будувати максимально довірливі та відкриті стосунки. Чи вразять її методи виховання суперниць? Та хто стане супермамою цього тижня?

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Дивіться з понеділка по четвер о 18:50 на СТБ!

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