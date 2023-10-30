Супермама 6 сезон: участницы 10 недели 2023

«Супермама»-6 на СТБ: Чем будут удивлять мамы из столицы на 10 неделе?

На СТБ начинается 10 неделя реалити «Супермама»-6! Чтобы на примере героинь проекта помочь всем украинкам разобраться, кто же такая несокрушимая супермама. На этой неделе зрители знакомятся с четверкой мамочек из столицы.

Четверка героинь с разными принципами воспитания отправится в гости друг к другу, чтобы оценить соперниц в трех категориях: воспитание детей, хозяйственность и самореализация. В ходе финальной встречи свою оценку одной из участниц отдаст и ведущий программы Дмитрий Карпачев. Мама, которая наберет наибольшее количество баллов, получит звание «Супермама». В каждом выпуске зрители узнают практические и ценные советы по воспитанию детей от ведущего проекта Дмитрия Карпачева.

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Первой гостей будет встречать Дарья. Героиня сама воспитывает шестилетнюю Еву. С дочкой они настоящие подружки! Много времени проводят вместе, ходят на стадион, в спа, в бассейн, делятся всеми секретами. Дарья работает танцовщицей шоубалета в топлесс-шоу. Женственности она учит и свою дочь. Как оценят способы воспитания героини соперницы?

Дальше участницы отправятся к Даше. Вместе с мужем она воспитывает шестилетнюю Аделаиду. Их семью обеспечивает муж, Даша же находится в декрете и посвящает время дочери. Героиня приучает Аделаиду к порядку и чистоте, воспитывает в ней самостоятельность, занимается ее обучением и развитием. Участница реалити называет себя творческой мамой, ведь имеет много увлечений: делает косплеи, рисует арты на одежде и проходит IT-курсы. Действительно ли Даше хватает времени на все?

Третьей гостей будет встречать Мария. Вместе с мужем она воспитывает Никиту, ему год. Героиня любит читать книги с сыном, собирать конструкторы, играть с ним и заниматься его развитием. Также в их семье работает две няни и помощница. Много времени Мария посвящает себе, уверена, что женщина должна быть в ресурсе. Так, героиня ходит на танцы, занимается спортом, верховой ездой, уделяет время своей красоте и развитию. Как ее жизнь оценят другие мамочки?

Последней гостей будет ждать Оксана. Вместе со вторым мужем героиня воспитывает 13-летнюю Дарью и сына Пашу, которому один год. Оксана – преподаватель вокала и имеет собственную вокально-театральную студию. Героиня работает, занимается саморазвитием и воспитывает детей. С дочерью и сыном мама пытается строить максимально доверительные и открытые отношения. Поразят ли ее методы воспитания соперниц? И кто станет супермамой на этой неделе?

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Смотрите с понедельника по четверг в 18:50 на СТБ!

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