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«Супермама» 4 сезон випуск 54 від 28.12.2021: Як виховує дітей мама на максимум Надя?

28.12.2021

28 грудня о 19:05 на телеканалі СТБ виходить 54 випуск психологічного реаліті «Супермама»-4, де стане відомо, чи корисний для сина Наді її з чоловіком спосіб життя. Що буде в 54 випуску 4 сезону проєкту «Супермама» на СТБ ― читайте в матеріалі.

Video: «Супермама» 4 сезон випуск 54 від 28.12.2021: Як виховує дітей мама на максимум Надя?

Супермама 4 сезон 54 випуск: Чому мама на максимум Надя одержима безпекою сина? Як пройшла інспекція – дивіться у 54 випуску Супермами 2021

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Мама на максимум Надія вже 5 років у шлюбі з чоловіком Владом і виховує 9-місячного сина Влада. За освітою вона перукарка, та оскільки все любить доводити до максимуму, то вже відкрила свій салон. Для того, щоб схуднути, вона стала нутриціологинею, а заняття у спортзалі зробили її майстром спорту. Подружжя дуже відповідально ставиться до безпеки і довело її для сина до максимального рівня. Надя вважає себе супермамою, бо у всьому досягає максимального результату, особливо в материнстві.

У 54 випуску реаліті «Супермама»-4 від 28.12.2021 ми дізнаємось:

  • Куди Надя запросила матусь на першій зустрічі?
  • Чим вона шокувала й налякала мамінспекцію?
  • Де живе Надя і що розповіла про своє житло?
  • Який порядок вдома в героїні, і яка в неї система безпеки?
  • Як пройшло знайомство із сином мами на максимум, і що вона розповіла про його виховання?
  • Чи познайомила Надя суперниць із чоловіком?
  • Які запитання у мамінспекції виникли до Наді?
  • Що відбулося за вечерею?
  • Що порадив мамі на максимум Дмитро Карпачов?

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