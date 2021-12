28 грудня о 19:05 на телеканалі СТБ виходить 54 випуск психологічного реаліті «Супермама»-4, де стане відомо, чи корисний для сина Наді її з чоловіком спосіб життя. Що буде в 54 випуску 4 сезону проєкту «Супермама» на СТБ ― читайте в матеріалі.

Мама на максимум Надія вже 5 років у шлюбі з чоловіком Владом і виховує 9-місячного сина Влада. За освітою вона перукарка, та оскільки все любить доводити до максимуму, то вже відкрила свій салон. Для того, щоб схуднути, вона стала нутриціологинею, а заняття у спортзалі зробили її майстром спорту. Подружжя дуже відповідально ставиться до безпеки і довело її для сина до максимального рівня. Надя вважає себе супермамою, бо у всьому досягає максимального результату, особливо в материнстві.

У 54 випуску реаліті «Супермама»-4 від 28.12.2021 ми дізнаємось:

