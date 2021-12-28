28 декабря в 19:05 на телеканале СТБ выходит 54 выпуск психологического реалити «Супермама»-4, где станет известно, полезен ли для сына Нади ее с мужем способ жизни. Что будет в 54 выпуске 4 сезона проекта «Супермама» на СТБ ― читайте в материале.

Video: «Супермама» 4 сезон выпуск 54 от 28.12.2021: Как воспитывает детей мама на максимум Надя? Супермама 4 сезон 54 выпуск: Почему мама на максимум Надя одержима безопасностью сына? Как прошла инспекция – смотрите в 54 выпуске Супермамы 2021

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Мама на максимум Надя уже 5 лет в браке с мужем Владом и воспитывает 9-месячного сына Влада. По образованию она парикмахер, но поскольку все любит доводить до максимума, то уже открыла свой салон. Для того, чтобы похудеть, она стала нутрициологом, а занятия в спортзале сделали ее мастером спорта. Супруги очень ответственно относятся к безопасности и обеспечили ее для сына на максимальном уровне. Надя считает себя супермамой, потому что во всем добивается максимального результата, особенно в материнстве.

В 54 выпуске реалити «Супермама»-4 от 28.12.2021 мы узнаем:

Куда Надя пригласила мам на первой встрече?

Чем она шокировала и напугала маминспекцию?

Где живет героиня и что рассказала о своем жилье?

Каков порядок дома у Нади, и какова у нее система безопасности?

Как прошло знакомство с сыном мамы на максимум, и что она рассказала о его воспитании?

Познакомила ли Надя соперниц с мужем?

Какие вопросы у маминспекции возникли к Наде?

Что произошло за ужином?

Что посоветовал маме на максимум Дмитрий Карпачев?

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