27 грудня о 19:05 на телеканалі СТБ виходить 53 випуск психологічного реаліті «Супермама»-4, де стане відомо, які матусі беруть участь на 14 тижні і чи справді в жінки-ідеалу Аліни все так чудово, як вона каже. Що буде в 53 випуску 4 сезону проєкту «Супермама» на СТБ ― читайте в матеріалі.

Аліна заміжня за адвокатом Олегом, і вони виховують двох доньок: 10-річну Айзу та 5-річну Ельзу-Манік. Аліна вважає і себе ідеальною, і свою сім’ю ― справжнім ідеалом. Вона тренерка і майстриня з перманентного макіяжу та контурної пластики. Аліна брала участь у 3 сезоні «МастерШеф» і вважає, що готує прекрасно. Вона називає себе супермамою, бо ідеальна у всьому.

У 53 випуску реаліті «Супермама»-4 від 27.12.2021 ми дізнаємось:

