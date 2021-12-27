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«Супермама» 4 сезон випуск 53 від 27.12.2021: Як виховує дітей жінка-ідеал Аліна?

27.12.2021

27 грудня о 19:05 на телеканалі СТБ виходить 53 випуск психологічного реаліті «Супермама»-4, де стане відомо, які матусі беруть участь на 14 тижні і чи справді в жінки-ідеалу Аліни все так чудово, як вона каже. Що буде в 53 випуску 4 сезону проєкту «Супермама» на СТБ ― читайте в матеріалі.

Супермама 4 сезон

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Аліна заміжня за адвокатом Олегом, і вони виховують двох доньок: 10-річну Айзу та 5-річну Ельзу-Манік. Аліна вважає і себе ідеальною, і свою сім’ю ― справжнім ідеалом. Вона тренерка і майстриня з перманентного макіяжу та контурної пластики. Аліна брала участь у 3 сезоні «МастерШеф» і вважає, що готує прекрасно. Вона називає себе супермамою, бо ідеальна у всьому.

У 53 випуску реаліті «Супермама»-4 від 27.12.2021 ми дізнаємось:

  • Де мешкає Аліна, і чим вона здивувала гостей при зустрічі?
  • Як пройшла інспекція кухні? Що розвеселило господиню й обурило гостей?
  • Як пройшло знайомство з дітьми Аліни? Чим героїня ошелешила суперниць?
  • Чи вдалося матусям особисто поспілкуватися з дітьми, і чим донька Аліни насмішила та здивувала інспекцію? Як відреагував Дмитро Карпачов?
  • У чому зізналася Аліна?
  • Чи познайомила жінка-ідеал мамінспекцію з чоловіком?
  • Як пройшла вечеря вдома в Аліни, і що випливло за розмовою?
  • Що порадив жінці-ідеалу Дмитро Карпачов?

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