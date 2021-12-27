27 декабря в 19:05 на телеканале СТБ выходит 53 выпуск психологического реалити «Супермама»-4, где станет известно, какие мамы принимают участие в 14 неделе и действительно ли в семье Алины все так идеально, как она говорит. Что будет в 53 выпуске 4 сезона проекта «Супермама» на СТБ ― читайте в материале.

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Алина замужем за адвокатом Олегом, и они воспитывают двух дочерей: 10-летнюю Айзу и 5-летнюю Эльзу-Маник. Алина считает и себя идеальной, и свою семью ― настоящим идеалом. Она ― тренер и мастер перманентного макияжа и контурной пластики. Алина участвовала в 3 сезоне «МастерШеф» и считает, что готовит прекрасно. Она называет себя супермамой, потому что идеальна во всем.

В 53 выпуске реалити «Супермама»-4 от 27.12.2021 мы узнаем:

Где живет Алина, и чем она удивила гостей при встрече?

Как прошла инспекция кухни? Что развеселило хозяйку и возмутило гостей?

Как прошло знакомство с детьми Алины? Чем героиня ошарашила соперниц?

Удалось ли мамочкам лично пообщаться с детьми, и чем дочь Алины насмешила и удивила инспекцию? Как отреагировал Дмитрий Карпачев?

В чем призналась Алина?

Познакомила ли женщина-идеал маминспекцию с мужем?

Как прошел ужин дома у Алины, и что всплыло в разговоре?

Что посоветовал женщине-идеалу Дмитрий Карпачев?

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