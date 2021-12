23 грудня о 19:05 на телеканалі СТБ виходить 51 випуск психологічного реаліті «Супермама»-4, де стане відомо, як Діана самореалізувалася та виховує чотирьох дітей, а також хто переміг на 13-му тижні. Що буде в 52 випуску 4 сезону проєкту «Супермама» на СТБ ― читайте в матеріалі.

32-річна Діана ― експертка з особистого бренду: допомагає вести сторінки та продавати послуги в Instagram. Ця робота їй дуже подобається. Вона виховує чотирьох дітей: 11-річного Максима від першого шлюбу, 10-річну Алісу від першого шлюбу чоловіка, 3-річного Кріса та півторарічну Беатріс. Чоловік Діани Михайло ― системний архітектор, який працював у таких відомих компаніях як Google та Yandex. Ключова особливість їхньої сім’ї ― розвиток. Діана вважає себе супермамою, бо нічого не робить через силу і є авторкою свого життя.

У 52 випуску реаліті «Супермама»-4 від 23.12.2021

