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«Супермама» 4 сезон випуск 52 від 23.12.2021: Як виховує дітей мама-інтелектуалка Діана

23.12.2021

23 грудня о 19:05 на телеканалі СТБ виходить 51 випуск психологічного реаліті «Супермама»-4, де стане відомо, як Діана самореалізувалася та виховує чотирьох дітей, а також хто переміг на 13-му тижні. Що буде в 52 випуску 4 сезону проєкту «Супермама» на СТБ ― читайте в матеріалі.

Video: «Супермама» 4 сезон випуск 52 від 23.12.2021: Як виховує дітей мама-інтелектуалка Діана

Супермама 4 сезон 52 випуск присвячений мамі-інтелектуалці Діані. Також учасниці Супермами 4 у 52 випуску дізнаються ім'я переможниці.

Більше на тему: «Супермама» 4 сезон: мама-інтелектуалка, домашня директорка, мама-друг та релігійна мама ― учасниці 13 тижня

32-річна Діана ― експертка з особистого бренду: допомагає вести сторінки та продавати послуги в Instagram. Ця робота їй дуже подобається. Вона виховує чотирьох дітей: 11-річного Максима від першого шлюбу, 10-річну Алісу від першого шлюбу чоловіка, 3-річного Кріса та півторарічну Беатріс. Чоловік Діани Михайло ― системний архітектор, який працював у таких відомих компаніях як Google та Yandex. Ключова особливість їхньої сім’ї ― розвиток. Діана вважає себе супермамою, бо нічого не робить через силу і є авторкою свого життя.

У 52 випуску реаліті «Супермама»-4 від 23.12.2021 ми дізнаємось:

  • Де мешкає Діана, і чим вона здивувала гостей у своїй домівці?
  • У якому стилі живе її родина, і чи отримала вона схвалення мам та Дмитра Карпачова?
  • Чим Діана запропонувала зайнятися учасницям?
  • Яка кухня й кімнати в героїні? Хто прибирає у неї вдома?
  • Хто забезпечує сім’ю Діани, і як побудовані стосунки?
  • Як пройшло знайомство з дітьми? Що розповіла няня і старші діти?
  • Чи познайомила героїня мамінспекцію з чоловіком?
  • Що порадив мамі-інтелектуалці Дмитро Карпачов?
  • І хто перемогла на 13-му тижні «Супермами»-4?

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