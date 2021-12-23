23 декабря в 19:05 на телеканале СТБ выходит 52 выпуск психологического реалити «Супермама»-4, где станет известно, как Диана самореализовалась и воспитывает четырех детей, а также кто победил на 13-й неделе. Что будет в 52 выпуске 4 сезона проекта «Супермама» на СТБ ― читайте в материале.

Video: «Супермама» 4 сезон выпуск 52 от 23.12.2021: Как воспитывает детей мама-интеллектуалка Диана? Супермама 4 сезон 52 выпуск посвящен маме-интеллектуалке Диане. Также участницы Супермамы 4 в 52 выпуске узнают имя победительницы.

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32-летняя Диана ― эксперт по личному бренду: помогает вести страницы и продавать услуги в Instagram. Эта работа ей очень нравится. Она воспитывает четырех детей: 11-летнего Максима от первого брака, 10-летнюю Алису от первого брака мужа, 3-летнего Криса и полуторагодовалую Беатрис. Муж Дианы Михаил ― системный архитектор, работавший в таких известных компаниях, как Google и Yandex. Ключевая особенность их семьи ― развитие. Диана считает себя супермамой, потому что ничего не делает через силу и является автором своей жизни.

В 52 выпуске реалити «Супермама»-4 от 23.12.2021 мы узнаем:

Где проживает Диана, и чем она удивила в своем доме?

В каком стиле живет ее семья, и получила ли она одобрение мам и Дмитрия Карпачева?

Чем Диана предложила заняться участницам?

Какая кухня и комнаты у героини? Кто убирает у нее дома?

Кто обеспечивает семью Дианы, и как построены отношения?

Как прошло знакомство с детьми? Что рассказала няня и старшие дети?

Познакомила ли героиня маминспекцию с мужем?

Что посоветовал маме-интеллектуалке Дмитрий Карпачев?

И кто победил на 13-ой неделе «Супермамы»-4?

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