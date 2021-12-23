«Супермама» 4 сезон выпуск 52 от 23.12.2021: Как воспитывает детей мама-интеллектуалка Диана?
23 декабря в 19:05 на телеканале СТБ выходит 52 выпуск психологического реалити «Супермама»-4, где станет известно, как Диана самореализовалась и воспитывает четырех детей, а также кто победил на 13-й неделе. Что будет в 52 выпуске 4 сезона проекта «Супермама» на СТБ ― читайте в материале.
Video: «Супермама» 4 сезон выпуск 52 от 23.12.2021: Как воспитывает детей мама-интеллектуалка Диана?
Больше по теме: «Супермама» 4 сезон: мама-интеллектуалка, домашний директор, мама-друг и религиозная мама ― участницы 13 недели
32-летняя Диана ― эксперт по личному бренду: помогает вести страницы и продавать услуги в Instagram. Эта работа ей очень нравится. Она воспитывает четырех детей: 11-летнего Максима от первого брака, 10-летнюю Алису от первого брака мужа, 3-летнего Криса и полуторагодовалую Беатрис. Муж Дианы Михаил ― системный архитектор, работавший в таких известных компаниях, как Google и Yandex. Ключевая особенность их семьи ― развитие. Диана считает себя супермамой, потому что ничего не делает через силу и является автором своей жизни.
В 52 выпуске реалити «Супермама»-4 от 23.12.2021 мы узнаем:
- Где проживает Диана, и чем она удивила в своем доме?
- В каком стиле живет ее семья, и получила ли она одобрение мам и Дмитрия Карпачева?
- Чем Диана предложила заняться участницам?
- Какая кухня и комнаты у героини? Кто убирает у нее дома?
- Кто обеспечивает семью Дианы, и как построены отношения?
- Как прошло знакомство с детьми? Что рассказала няня и старшие дети?
- Познакомила ли героиня маминспекцию с мужем?
- Что посоветовал маме-интеллектуалке Дмитрий Карпачев?
- И кто победил на 13-ой неделе «Супермамы»-4?