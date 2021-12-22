22 грудня на телеканалі СТБ виходить 51 випуск психологічного реаліті «Супермама»-4, де стане відомо, як виховують дітей у релігійній єврейській сім’ї Насті. Що буде в 51 випуску 4 сезону проєкту «Супермама» на СТБ ― читайте в матеріалі.

Video: «Супермама» 4 сезон випуск 51 від 22.12.2021: Як виховує дітей релігійна мама Настя? Супермама 4 сезон 51 випуск: Чому Настя змінила своє життя задля чоловіка? Як жити жінкам у релігійних єврейських сім'ях? Як пройшла інспекція – дивіться у 51 випуску Супермами 2021

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Настя ― релігійна єврейка. Вона вже 4 роки у шлюбі з Давидом. Подружжя має двох доньок ― 2-річну Арієль та 1-річну Адель, проте чоловік хоче семеро дітей. Виховання в їхній сім’ї ґрунтується на єврейських традиціях, а їдять вони тільки кошерну їжу. У суботу Настя забороняє дітям дивитися мультики й користуватися гаджетами. Вона супермама, бо встигає бути господинею, мамою і доброю дружиною.

У 51 випуску реаліті «Супермама»-4 від 22.12.2021 ми дізнаємось:

Який дім у релігійної мами? З чого вона почала знайомство з учасницями?

Що в Насті на кухні та в кімнатах? На що звернули увагу мами в холодильнику?

Що розповіла героїня матусям про себе та сім’ю?

Як пройшло знайомство з доньками Насті? Чи вдалося поспілкуватися з ними наодинці?

Що викликало обурення в суперниць, і які претензії вони виставили Насті?

Яке вбрання носить релігійна мама? Хто її чоловік, і навіщо їм шлюбний контракт?

Що Настя розповіла про чоловіка, і чому матусі почали їй співчувати?

Чим займається Настя і як заробляє?

Чому наприкінці дня мало не відбувся скандал?

Що порадив релігійній мамі Дмитро Карпачов?

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