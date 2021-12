22 грудня на телеканалі СТБ виходить 51 випуск психологічного реаліті «Супермама»-4, де стане відомо, як виховують дітей у релігійній єврейській сім’ї Насті. Що буде в 51 випуску 4 сезону проєкту «Супермама» на СТБ ― читайте в матеріалі.

Більше на тему: «Супермама» 4 сезон: мама-інтелектуалка, домашня директорка, мама-друг та релігійна мама ― учасниці 13 тижня

Настя ― релігійна єврейка. Вона вже 4 роки у шлюбі з Давидом. Подружжя має двох доньок ― 2-річну Арієль та 1-річну Адель, проте чоловік хоче семеро дітей. Виховання в їхній сім’ї ґрунтується на єврейських традиціях, а їдять вони тільки кошерну їжу. У суботу Настя забороняє дітям дивитися мультики й користуватися гаджетами. Вона супермама, бо встигає бути господинею, мамою і доброю дружиною.

У 51 випуску реаліті «Супермама»-4 від 22.12.2021 ми дізнаємось:

