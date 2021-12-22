«Супермама» 4 сезон выпуск 51 от 22.12.2021: Как воспитывает детей религиозная мама Настя?
22 декабря в 19:05 на телеканале СТБ выходит 51 выпуск психологического реалити «Супермама»-4, где станет известно, как воспитывают детей в религиозной еврейской семье Насти. Что будет в 51 выпуске 4 сезона проекта «Супермама» на СТБ ― читайте в материале.
Video: «Супермама» 4 сезон выпуск 51 от 22.12.2021: Как воспитывает детей религиозная мама Настя?
Больше по теме: «Супермама» 4 сезон: мама-интеллектуалка, домашний директор, мама-друг и религиозная мама ― участницы 13 недели
Настя ― религиозная еврейка. Она уже 4 года в браке с Давидом. У супругов двое дочерей ― 2-летняя Ариель и годовалая Адель, однако муж хочет семеро детей. Воспитание в семье построено на еврейских традициях, а едят они только кошерную пищу. В субботу Настя запрещает детям смотреть мультики и пользоваться гаджетами. Она супермама, потому что успевает быть хозяйкой, мамой и хорошей женой.
В 51 выпуске реалити «Супермама»-4 от 22.12.2021 мы узнаем:
- Какой дом у религиозной мамы? С чего она начала знакомство с участницами?
- Что у Насти на кухне и в комнатах? На что обратили внимание мамы в холодильнике?
- Что рассказала героиня о себе и семье?
- Как прошло знакомство с дочерьми Насти? Удалось ли пообщаться с ними наедине?
- Что вызвало возмущение у соперниц, и какие претензии они выставили Насте?
- Какие наряды носит религиозная мама? Кто ее муж, и зачем им брачный контракт?
- Что героиня рассказала о муже, и почему мамочки стали ей сочувствовать?
- Чем занимается Настя и как зарабатывает?
- Почему в конце дня чуть не произошел скандал?
- Что посоветовал религиозной маме Дмитрий Карпачев?