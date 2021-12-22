22 декабря в 19:05 на телеканале СТБ выходит 51 выпуск психологического реалити «Супермама»-4, где станет известно, как воспитывают детей в религиозной еврейской семье Насти. Что будет в 51 выпуске 4 сезона проекта «Супермама» на СТБ ― читайте в материале.

Video: «Супермама» 4 сезон выпуск 51 от 22.12.2021: Как воспитывает детей религиозная мама Настя? Супермама 4 сезон 51 выпуск: Почему Настя изменила свою жизнь ради мужчины? Как жить женщинам в религиозных еврейских семьях? Как прошла инспекция – смотрите в 51 выпуске Супермамы 2021

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Настя ― религиозная еврейка. Она уже 4 года в браке с Давидом. У супругов двое дочерей ― 2-летняя Ариель и годовалая Адель, однако муж хочет семеро детей. Воспитание в семье построено на еврейских традициях, а едят они только кошерную пищу. В субботу Настя запрещает детям смотреть мультики и пользоваться гаджетами. Она супермама, потому что успевает быть хозяйкой, мамой и хорошей женой.

В 51 выпуске реалити «Супермама»-4 от 22.12.2021 мы узнаем:

Какой дом у религиозной мамы? С чего она начала знакомство с участницами?

Что у Насти на кухне и в комнатах? На что обратили внимание мамы в холодильнике?

Что рассказала героиня о себе и семье?

Как прошло знакомство с дочерьми Насти? Удалось ли пообщаться с ними наедине?

Что вызвало возмущение у соперниц, и какие претензии они выставили Насте?

Какие наряды носит религиозная мама? Кто ее муж, и зачем им брачный контракт?

Что героиня рассказала о муже, и почему мамочки стали ей сочувствовать?

Чем занимается Настя и как зарабатывает?

Почему в конце дня чуть не произошел скандал?

Что посоветовал религиозной маме Дмитрий Карпачев?

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