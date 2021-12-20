20 грудня на телеканалі СТБ виходить 49 випуск психологічного реаліті «Супермама»-4, де стане відомо, які мами візьмуть участь у 13 тижні, як Олена виховує дітей і чому розлучається з чоловіком після 13 років шлюбу. Що буде в 49 випуску 4 сезону проєкту «Супермама» на СТБ ― читайте в матеріалі.

Video: «Супермама» 4 сезон випуск 49 від 20.12.2021: Як виховує дітей мама-друг Олена? Супермама 4 сезон 49 випуск: Чому мама-друг Олена вважає чоловіка аб'юзером? Як вона привчила дітей ставитись до тата? Як пройшла інспекція – дивіться у 49 випуску Супермами 2021

Більше на тему: «Супермама» 4 сезон: мама-інтелектуалка, домашня директорка, мама-друг та релігійна мама ― учасниці 13 тижня

Олена виховує двох доньок: 13-річну Аню та 4-річну Елю. Вона вважає себе мамою-другом та обговорює з дітьми всі їхні секрети. У старшої доньки є септум, пірсинг, і вона покриває нігті гель-лаком, а також хоче татуювання. Героїня розлучається після 13 років стосунків, які називає токсичними. Вона володіла студіями танців на пілоні, знімалася ню всупереч бажанню чоловіка. Олена вважає себе супермамою, бо знайшла в собі сили закінчити токсичні стосунки.

У 49 випуску реаліті «Супермама»-4 від 20.12.2021 ми дізнаємось:

З чого почала знайомство мама-друг Олена? Чим вона шокувала всіх учасниць?

У чому зізналася героїня щодо свого минулого, і як відреагували суперниці?

Які особливості стосунків Олени з чоловіком відкрилися на проєкті? Хто кого принижує?

Куди привезла учасниць мама-друг і що показала їм?

Як пройшло знайомство з доньками Олени? Чи вдалося з ними поговорити особисто?

Як пройшла урочиста вечеря? Про що учасниці поговорили?

Які поради дав мамі-другу Дмитро Карпачов?

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.