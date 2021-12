20 грудня на телеканалі СТБ виходить 49 випуск психологічного реаліті «Супермама»-4, де стане відомо, які мами візьмуть участь у 13 тижні, як Олена виховує дітей і чому розлучається з чоловіком після 13 років шлюбу. Що буде в 49 випуску 4 сезону проєкту «Супермама» на СТБ ― читайте в матеріалі.

Більше на тему: «Супермама» 4 сезон: мама-інтелектуалка, домашня директорка, мама-друг та релігійна мама ― учасниці 13 тижня

Олена виховує двох доньок: 13-річну Аню та 4-річну Елю. Вона вважає себе мамою-другом та обговорює з дітьми всі їхні секрети. У старшої доньки є септум, пірсинг, і вона покриває нігті гель-лаком, а також хоче татуювання. Героїня розлучається після 13 років стосунків, які називає токсичними. Вона володіла студіями танців на пілоні, знімалася ню всупереч бажанню чоловіка. Олена вважає себе супермамою, бо знайшла в собі сили закінчити токсичні стосунки.

У 49 випуску реаліті «Супермама»-4 від 20.12.2021 ми дізнаємось:

