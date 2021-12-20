20 декабря в 19:05 на телеканале СТБ выходит 49 выпуск психологического реалити «Супермама»-4, где станет известно, какие мамы принимают участие в 13 неделе, как Лена воспитывает детей и почему разводится с мужем после 13 лет брака. Что будет в 49 выпуске 4 сезона проекта «Супермама» на СТБ ― читайте в материале.

Video: «Супермама» 4 сезон выпуск 49 от 20.12.2021: Как воспитывает детей мама-друг Лена? Супермама 4 сезон 49 выпуск: Почему мама-друг Елена считает мужчину абъюзером? Как она приучила детей относиться к отцу? Как прошла инспекция – смотрите в 49 выпуске Супермамы 2021

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Лена воспитывает двоих дочерей: 13-летнюю Аню и 4-летнюю Элечку. Она считает себя мамой-другом и обсуждает с детьми все их секреты. У старшей дочки есть септум, пирсинг, и она покрывает ногти гель-лаком, а также хочет татуировку. Героиня разводится после 13 лет отношений, которые называет токсичными. Она владела студиями танцев на пилоне, снималась ню вопреки желанию мужа. Лена считает себя супермамой, потому что нашла в себе силы закончить токсичные отношения.

В 49 выпуске реалити «Супермама»-4 от 20.12.2021 мы узнаем:

С чего начала знакомство мама-друг Лена? Чем она шокировала всех участниц?

В чем призналась героиня насчет своего прошлого, и как отреагировали соперницы?

Какие особенности отношений Лены с мужем открылись на проекте? Кто кого унижает?

Куда привезла участниц мама-друг и что продемонстрировала им?

Как прошло знакомство с дочками Лены? Удалось ли с ними поговорить лично?

Как прошел торжественный ужин? О чем участницы поговорили?

Какие советы дал маме-другу Дмитрий Карпачев?

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