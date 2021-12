16 грудня на телеканалі СТБ вийшов 48 випуск психологічного реаліті «Супермама»-4, де жінки змагаються за заповітне звання. Як живе мама-інфлюенсерка Таня? Які стосунки склалися в її сім’ї? Чим Таня шокувала інших матусь? І хто переміг на 12 тижні проєкту?

Мама-інфлюенсерка Таня зустрічалася з В’ячеславом зі школи, тепер вони живуть разом і виховують 4-річну доньку Соломію. Вона має майже 89 тисяч підписників в Instagram, а починала з розповідей про свою вагітність. Героїня вважає, що дитина не повинна стояти на заваді саморозвитку. Вона намагається всього досягати сама і показує доньці приклад успішної жінки, не забуваючи про те, що треба любити і піклуватися про неї. Таня вважає себе супермамою, бо поєднує саморозвиток, виховання дитини й чудові партнерські стосунки.

Таня зустріла мамінспекцію вдома з чоловіком та донькою. Поки тато з донечкою пішов гуляти, господиня показала житло. Вони мешкають в однокімнатній квартирі, проте вже внесли перший завдаток за нову. Але матусь зацікавило, як подружжя займається коханням, якщо поряд ліжечко дитини? Інфлюенсерка зізналася, що доньку віддають бабусям, ― тоді вони з чоловіком експериментують.

Таня похвалилася, що потрапила до 15-ки найкрасивіших жінок, тому що за фінал вони з чоловіком вносили оплату в 20 тисяч гривень. Також вона продемонструвала, що вірить у те, що наклеєні фото і картинки мрій притягують їх здійснення. Таня розповіла, що купує для Соломії дуже дорогі речі та іграшки, влаштовує свята з дорогими розвагами та ресторанами. Конкурентки не оцінили такий підхід, тим більше, що для дівчинки такі подарунки знецінились наступного дня.

Героїня зізналася, що в її сім’ї люблять смаколити, жирну їжу та борошняне. Вона не проти приготувати хачапурі для дитини о 10-ій вечора. Проте у відповідь на закиди учасниць про вагу мами й доньки Таня сказала, що вони не зважають на такі дрібниці через важку історію хвороб.

За словами Тані, у 14 років їй лікували онкологію грудей, а потім оперували через інші жіночі проблеми. Крім того, вона проходила важке лікування із багатьма засобами, бо ще до спроб завагітніти їй почали ставити діагноз безпліддя, лікували і її чоловіка. Завагітніла вона тільки до свого весілля. Вагітність також була важкою ― Таня лежала на збереженні, і все одно сталися передчасні складні пологи. Проте вона не назвала жодного діагнозу та жодної назви ліків, що здивувало матусь. А як на це відреагував Дмитро Карпачов?

На вечерю Таня замовила доставку з ресторанів, за словами чоловіка ― половина по бартеру, як для блогера. Учасниці звернулися до мами-інфлюенсерки через те, що знайшли про неї негативні відгуки ― вона не надавала статистику по рекламі, а також нібито мала «накручену» аудиторію. Таня зазначила, що не треба забувати, що у всіх блогерів є багато хейтерів.

Як пройшла розмова мами-інфлюенсерки Тані з експертом, що він порадив їй і хто переміг на 12 тижні ― дивіться у повному 48 випуску 4 сезону «Супермами».

