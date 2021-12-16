«Супермама» 4 сезон 48 выпуск: Мама-инфлюенсер Таня живет для хорошей картинки

16 декабря на телеканале СТБ вышел 48 выпуск психологического реалити «Супермама»-4, где мамы соревнуются за заветное звание. Как живет мама-инфлюенсер Таня? Какие отношения сложились в ее семье? Чем Таня шокировала других мам? И кто победил на 12 неделе проекта?

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Мама-инфлюенсер Таня встречалась с Вячеславом со школы, теперь они живут вместе и воспитывают 4-летнюю дочь Соломию. У нее почти 89 тысяч подписчиков в Instagram, а начинала с рассказов о своей беременности. Героиня считает, что ребенок не должен мешать саморазвитию. Она старается всего добиваться сама и показывает дочери пример успешной женщины, не забывая о том, что нужно любить и заботиться о ней. Таня считает себя супермамой, потому что совмещает саморазвитие, воспитание ребенка и замечательные партнерские отношения.

Таня встретила маминспекцию дома с мужем и дочерью. Пока папа с дочкой пошел гулять, хозяйка показала жилище. Они живут в однокомнатной квартире, но уже внесли первый задаток за новую. Но мамочек заинтересовало, как супруги занимаются любовью, если рядом кроватка ребенка? Инфлюенсер призналась, что дочь отдают бабушкам, ― тогда они с мужем экспериментируют.

Героиня рассказала, что попала в топ-15 красивых женщин, потому что за финал они с мужем вносили оплату в 20 тысяч гривен. Также она продемонстрировала, что верит в то, что наклеенные фото и картинки мечт сбываются. Таня рассказала, что покупает для Соломии очень дорогие вещи и игрушки, устраивает праздники с дорогими развлечениями и ресторанами. Соперницы не оценили такой подход, тем более, что для девочки эти подарки обесценились на следующий день.

Героиня призналась, что в ее семье любят вкусняшки, жирную пищу и мучное. Она не прочь приготовить хачапури для ребенка в 10 вечера. Однако в ответ на упреки участниц о весе мамы и дочки Таня сказала, что они не обращают внимания на такие мелочи из-за тяжелой истории болезней.

По словам Тани, в 14 лет ей лечили онкологию груди, а затем оперировали из-за других женских проблем. Кроме того, девушка проходила тяжелое лечение со многими средствами, потому что еще до попыток забеременеть ей начали ставить диагноз бесплодие, лечили также и ее мужа. Забеременела она только к своей свадьбе. Беременность также была тяжелая ― Таня лежала на сохранении, и все равно произошли преждевременные сложные роды. Однако героиня не назвала ни одного диагноза и ни одного названия лекарств, что удивило мамочек. А как на это отреагировал Дмитрий Карпачев?

На ужин хозяйка заказала доставку из ресторанов, по словам мужа ― половина по бартеру, как для блогера. Участницы обратились к Тане из-за того, что нашли о ней негативные отзывы ― она не предоставляла статистику по рекламе, а также якобы имела «накрученную» аудиторию. Инфлюенсер отметила, что не следует забывать, что у всех блогеров есть много хейтеров.

Как прошел разговор мамы-инфлюенсера Тани с экспертом, что он посоветовал ей и кто победил на 12 неделе ― смотрите в полном 48 выпуске 4 сезона «Супермамы».

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