14 грудня на телеканалі СТБ виходить 46 випуск психологічного реаліті «Супермама»-4, де стане відомо, яка дружина та мама східна красуня Лана. Що буде в 46 випуску 4 сезону проєкту «Супермама» на СТБ ― читайте в матеріалі.

Більше на тему: «Супермама» 4 сезон: мама-інфлюенсерка, мама-всесвіт, мама-імператриця та східна красуня ― учасниці 12 тижня

Східна красуня Лана виховує півторарічну доньку Аміну, з якою в мами особливий зв’язок. Вона вважає, що мама має бути поруч із дитиною до 2 років. Чоловік Лани ― 38-річний Віталій, бізнесмен. Він українець, але довго шукав дружину з мусульманської родини, бо йому подобається такий стиль виховання. Лана працює в освітньому центрі для дітей, де відкрила Центр східної культури зі школою східного танцю, у якій сама ж викладає і є солісткою балету у власному шоу. Решту часу героїня приділяє дому та побуту. Підтримувати затишок в оселі ― жіноча справа, на її думку. Вона супермама, бо виховує доньку в традиціях, коли тато головний, а мама ― ласкава та ніжна, тож дитина щаслива.

У 46 випуску реаліті «Супермама»-4 від 14.12.2021 ми дізнаємось:

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.