14 декабря в 19:05 на телеканале СТБ выходит 46 выпуск психологического реалити «Супермама»-4, где станет известно, какая жена и мама восточная красавица Лана. Что будет в 46 выпуске 4 сезона проекта «Супермама» на СТБ ― читайте в материале.

Video: «Супермама» 4 сезон выпуск 46 от 14.12.2021: Как воспитывает детей восточная красавица Лана? Супермама 4 сезон 46 выпуск: Как восточная красавица Лана успевает реализоваться как мама, жена и тренер? Как прошла инспекция – смотрите в 46 выпуске Супермамы 2021

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Восточная красавица Лана воспитывает полуторагодовалую дочь Амину, с которой у мамы особая связь. Она считает, что мама должна быть рядом с ребенком до 2 лет. Муж Ланы ― 38-летний Виталий, бизнесмен. Он украинец, но долго искал жену из мусульманской семьи, потому что ему нравится такой стиль воспитания. Лана работает в образовательном центре для детей, где основала Центр восточной культуры со школой восточного танца, в которой она же преподает и является солисткой балета в собственном шоу. Остальное время она уделяет дому и быту. Поддерживать уют в доме ― женское дело, по ее мнению. Она супермама, потому что воспитывает дочь в традициях, когда папа главный, а мама ― ласковая и нежная, поэтому ребенок счастливый.

В 46 выпуске реалити «Супермама»-4 от 14.12.2021 мы узнаем:

Где встретилась с мамами Лана? Чем она решила их удивить?

О чем рассказала Лана, и как ее конкурентки отреагировали на восточные традиции?

Где живет Лана с мужем и дочкой? Какой у них быт, и как восточная мама все успевает?

Что Лана рассказала о муже? Как они познакомились, и как живут вместе?

Познакомила ли Лана конкуренток с супругом, и как прошел ужин?

Какой совет восточная красавица Лана получила от Дмитрия Карпачева?

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