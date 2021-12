13 грудня на телеканалі СТБ виходить 45 випуск психологічного реаліті «Супермама»-4, де стане відомо, які мами боротимуться за звання найкращої та як мама-всесвіт справляється з двійнею. Що буде в 45 випуску 4 сезону проєкту «Супермама» на СТБ ― читайте в матеріалі.

Більше на тему: «Супермама» 4 сезон: мама-інфлюенсерка, мама-всесвіт, мама-імператриця та східна красуня ― учасниці 12 тижня

Мама-всесвіт Тетяна виховує двійню ― 5-річних Іванка та Марічку. Забезпеченням сім’ї займається чоловік, а вона віддалася материнству. Весь свій час Тетяна проводить із дітьми ― вони разом ходять розважатися, а ось із подругами вона не гуляє. Мама-всесвіт реалізувалася в материнстві і кайфує від цього.

У 45 випуску реаліті «Супермама»-4 від 13.12.2021 ми дізнаємось:

