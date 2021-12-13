13 грудня на телеканалі СТБ виходить 45 випуск психологічного реаліті «Супермама»-4, де стане відомо, які мами боротимуться за звання найкращої та як мама-всесвіт справляється з двійнею. Що буде в 45 випуску 4 сезону проєкту «Супермама» на СТБ ― читайте в матеріалі.

Video: «Супермама» 4 сезон випуск 45 від 13.12.2021: Як виховує дітей мама-всесвіт Тетяна? Супермама 4 сезон 45 випуск: Чому мама-всесвіт пожертвувала кар'єрою заради дітей? Як виховує дітей Тетяна? Як пройшла інспекція – дивіться у 45 випуску Супермами 2021

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Мама-всесвіт Тетяна виховує двійню ― 5-річних Іванка та Марічку. Забезпеченням сім’ї займається чоловік, а вона віддалася материнству. Весь свій час Тетяна проводить із дітьми ― вони разом ходять розважатися, а ось із подругами вона не гуляє. Мама-всесвіт реалізувалася в материнстві і кайфує від цього.

У 45 випуску реаліті «Супермама»-4 від 13.12.2021 ми дізнаємось:

Де зустрілася з мамами Тетяна? Чим вона вирішила їх здивувати?

Як живе мама-всесвіт? Що побачили учасниці в неї вдома?

Що шокувало мам, і в чому зізналася Тетяна?

Як пройшло спілкування з дітьми героїні? Що викликало запитання?

Чи познайомила Тетяна конкуренток з чоловіком і що про нього розповіла?

Як пройшла вечеря?

І яку пораду мама-всесвіт Тетяна отримала від Дмитра Карпачова?

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