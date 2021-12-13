13 декабря в 19:05 на телеканале СТБ выходит 45 выпуск психологического реалити «Супермама»-4, где станет известно, какие мамы будут бороться за звание лучшей и как мама-вселенная справляется с двойней. Что будет в 45 выпуске 4 сезона проекта «Супермама» на СТБ ― читайте в материале.

Video: «Супермама» 4 сезон выпуск 45 от 13.12.2021: Как воспитывает детей мама-вселенная Татьяна? Супермама 4 сезон 45 выпуск: Почему мама-вселенная пожертвовала карьерой ради детей? Как воспитывает детей Татьяна? Как прошла инспекция – смотрите в 45 выпуске Супермамы 2021

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Мама-вселенная Татьяна воспитывает двойню ― 5-летних Иванка и Маричку. Обеспечение семьи она предоставила мужу, а сама полностью отдалась материнству. Все свое время Татьяна проводит с детьми ― они вместе ходят развлекаться, а вот с подругами героиня не гуляет. Мама-вселенная реализовалась в материнстве и кайфует от этого.

В 45 выпуске реалити «Супермама»-4 от 13.12.2021 мы узнаем:

Где встретилась с мамами Татьяна? Чем она решила их удивить?

Как живёт мама-вселенная? Что увидели участницы у нее дома?

Что шокировало мам, и в чем призналась Татьяна?

Как прошло общение с детьми героини? Что вызвало вопросы?

Познакомила ли Татьяна конкуренток с мужем и что о нем рассказала?

Как прошел ужин?

И какой совет мама-вселенная Татьяна получила от Дмитрия Карпачева?

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