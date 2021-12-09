9 грудня на телеканалі СТБ виходить 44 випуск психологічного реаліті «Супермама»-4, де стане відомо, наскільки гарна мама запальна Настя. Що буде в 44 випуску 4 сезону проєкту «Супермама» на СТБ ― читайте в матеріалі.

Video: «Супермама» 4 сезон випуск 44 від 09.12.2021: Як виховує доньку запальна мама Настя? Супермама 4 сезон 44 випуск: Які стосунки у запальної мами з дочкою? У чому зізналася Настя? Хто стала переможницею 11 тижня – дивіться у 44 випуску Супермами 2021

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Анастасія вважає себе гарною співачкою ― вона випустила 5 пісень і 3 кліпи. Також вона має досвід роботи телеведучої. Настя подобається чоловікам та жінкам. Вона сама виховує 9-річну доньку Машу, з батьком дівчинки вони розлучені. Між мамою та донькою немає секретів, вони обговорюють усе. Настя вважає себе супермамою, бо показує дочці своїм прикладом, що треба бути самостійною і не залежати від чоловіків.

У 44 випуску реаліті «Супермама»-4 від 09.12.2021 ми дізнаємось:

Де живе Настя і чим здивувала гостей?

У чому зізналася героїня та чим приголомшила мам?

Як пройшло знайомство з донькою Насті? Чому вона плакала?

Про що розповіла дівчинка під час особистого спілкування? Що їй заборонила говорити мати?

Як Настя відреагувала на подив мам і що пояснила?

Що запальна мама влаштувала на вечерю гостям? У чому вона зізналася?

Як пройшла розмова Насті з Дмитром Карпачовим, і що він порадив їй?

Хто стала переможницею 11 тижня проєкту?

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