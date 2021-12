9 грудня на телеканалі СТБ виходить 44 випуск психологічного реаліті «Супермама»-4, де стане відомо, наскільки гарна мама запальна Настя. Що буде в 44 випуску 4 сезону проєкту «Супермама» на СТБ ― читайте в матеріалі.

Більше на тему: «Супермама» 4 сезон: мама на всі руки, запальна мама, тіктокерка і пильна мама ― учасниці 11 тижня

Анастасія вважає себе гарною співачкою ― вона випустила 5 пісень і 3 кліпи. Також вона має досвід роботи телеведучої. Настя подобається чоловікам та жінкам. Вона сама виховує 9-річну доньку Машу, з батьком дівчинки вони розлучені. Між мамою та донькою немає секретів, вони обговорюють усе. Настя вважає себе супермамою, бо показує дочці своїм прикладом, що треба бути самостійною і не залежати від чоловіків.

У 44 випуску реаліті «Супермама»-4 від 09.12.2021 ми дізнаємось:

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.