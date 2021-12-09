9 декабря в 19:05 на телеканале СТБ выходит 44 выпуск психологического реалити «Супермама»-4, где станет известно, насколько хорошая мама зажигательная Настя и кто победил на 11 неделе. Что будет в 44 выпуске 4 сезона проекта «Супермама» на СТБ ― читайте в материале.

Video: «Супермама» 4 сезон выпуск 44 от 09.12.2021: Как воспитывает дочь зажигательная мама Настя Супермама 4 сезон 44 выпуск: Какие отношения у зажигательной мамы с дочерью? В чем призналась Настя? Кто стала победительницей 11 недели – смотрите в 44 выпуске Супермамы 2021

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Анастасия считает себя хорошей певицей ― она выпустила 5 песен и 3 клипа. Также у нее есть опыт работы телеведущей. Настя нравится мужчинам и женщинам. Она сама воспитывает 9-летнюю дочь Машеньку, с отцом девочки они в разводе. Между мамой и дочерью нет секретов, они обсуждают все. Она считает себя супермамой, потому что показывает дочери своим примером, что нужно быть самостоятельной и не зависеть от мужчин.

В 44 выпуске реалити «Супермама»-4 от 09.12.2021 мы узнаем:

Где живет Настя и чем удивила гостей?

В чем призналась героиня и чем ошеломила мам?

Как прошло знакомство с дочкой Насти? Почему она плакала?

О чем рассказала девочка при личном общении? Что ей запретила говорить мать?

Как Настя отреагировала на удивление мам и что объяснила?

Что зажигательная мама устроила на ужин гостям? В чем она призналась?

Как прошел разговор Насти с Дмитрием Карпачевым, и что он посоветовал ей?

Кто стала победительницей 11 недели проекта?

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