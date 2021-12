8 грудня на телеканалі СТБ виходить 43 випуск психологічного реаліті «Супермама»-4, де стане відомо, чи все ідеально в сім’ї тіктокерки Діани. Що буде в 43 випуску 4 сезону проєкту «Супермама» на СТБ ― читайте в матеріалі.

Діана ― експертка з тіктоку, викладає у школі блогерів, куди ходять діти з 6 років. Вона виховує 4-річного сина Святослава та 2-річну доньку Софію, яким дозволяє все. У їхній сім’ї немає понять «дорослий / дитина», а також в обох дітей є свої особисті айфони. Діанині діти їдять ложками пісок.

У 43 випуску реаліті «Супермама»-4 від 08.12.2021 ми дізнаємось:

