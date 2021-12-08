«Супермама» 4 сезон випуск 43 від 08.12.2021: Як виховує дітей тіктокерка Діана?
08.12.2021
8 грудня на телеканалі СТБ виходить 43 випуск психологічного реаліті «Супермама»-4, де стане відомо, чи все ідеально в сім’ї тіктокерки Діани. Що буде в 43 випуску 4 сезону проєкту «Супермама» на СТБ ― читайте в матеріалі.
Video: «Супермама» 4 сезон випуск 43 від 08.12.2021: Як виховує дітей тіктокерка Діана?
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Діана ― експертка з тіктоку, викладає у школі блогерів, куди ходять діти з 6 років. Вона виховує 4-річного сина Святослава та 2-річну доньку Софію, яким дозволяє все. У їхній сім’ї немає понять «дорослий / дитина», а також в обох дітей є свої особисті айфони. Діанині діти їдять ложками пісок.
У 43 випуску реаліті «Супермама»-4 від 08.12.2021 ми дізнаємось:
- Де зустріла учасниць мама-тіктокерка?
- Де живе Діана із сім’єю? Чим вона шокувала суперниць?
- У чому зізналася героїня і чим приголомшила матусь?
- Як пройшло знайомство та спілкування з дітьми Діани?
- Про що розповів чоловік героїні під час спілкування?
- Як Діана відреагувала на подив мам і що пояснила?
- Що тіктокерка з чоловіком розповіли під час вечері?
- Як пройшла розмова Діани з Дмитром Карпачовим, і що він порадив їй?
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