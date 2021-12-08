8 грудня на телеканалі СТБ виходить 43 випуск психологічного реаліті «Супермама»-4, де стане відомо, чи все ідеально в сім’ї тіктокерки Діани. Що буде в 43 випуску 4 сезону проєкту «Супермама» на СТБ ― читайте в матеріалі.

Video: «Супермама» 4 сезон випуск 43 від 08.12.2021: Як виховує дітей тіктокерка Діана? Супермама 4 сезон 42 випуск: Які відносини у Діани з чоловіком? Як Діана справляється із двома дітьми? Як пройшла інспекція – дивіться у 43 випуску Супермами 2021

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Діана ― експертка з тіктоку, викладає у школі блогерів, куди ходять діти з 6 років. Вона виховує 4-річного сина Святослава та 2-річну доньку Софію, яким дозволяє все. У їхній сім’ї немає понять «дорослий / дитина», а також в обох дітей є свої особисті айфони. Діанині діти їдять ложками пісок.

У 43 випуску реаліті «Супермама»-4 від 08.12.2021 ми дізнаємось:

Де зустріла учасниць мама-тіктокерка?

Де живе Діана із сім’єю? Чим вона шокувала суперниць?

У чому зізналася героїня і чим приголомшила матусь?

Як пройшло знайомство та спілкування з дітьми Діани?

Про що розповів чоловік героїні під час спілкування?

Як Діана відреагувала на подив мам і що пояснила?

Що тіктокерка з чоловіком розповіли під час вечері?

Як пройшла розмова Діани з Дмитром Карпачовим, і що він порадив їй?

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