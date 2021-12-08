8 декабря в 19:05 на телеканале СТБ выходит 43 выпуск психологического реалити «Супермама»-4, где станет известно, все ли идеально в семье тиктокерши Дианы. Что будет в 43 выпуске 4 сезона проекта «Супермама» на СТБ ― читайте в материале.

Video: «Супермама» 4 сезон выпуск 43 от 08.12.2021: Как воспитывает детей тиктокерша Диана Супермама 4 сезон 42 выпуск: Какие отношения у Дианы с мужем? Как Диана справляется с двумя детьми? Как прошла инспекция – смотрите в 43 выпуске Супермамы 2021

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Диана ― эксперт по тиктоку, преподает в школе блогеров, куда ходят дети с 6 лет. Она воспитывает 4-летнего сына Святослава и 2-летнюю дочь Софию, которым позволяет все. В их семье нет понятия «взрослый / ребенок», а также у обоих детей есть свои личные айфоны. Дети Дианы едят ложками песок.

В 43 выпуске реалити «Супермама»-4 от 08.12.2021 мы узнаем:

Где встретила участниц мама-тиктокерша?

Где живет Диана с семьей? Чем она шокировала соперниц?

В чем призналась героиня и чем ошеломила мамочек?

Как прошло знакомство и общение с детьми Дианы?

О чем поведал муж героини во время общения?

Как Диана отреагировала на удивление мам и что объяснила?

Что тиктокерша с мужем рассказали во время ужина?

Как прошел разговор Дианы с Дмитрием Карпачевым, и что он посоветовал ей?

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