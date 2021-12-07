«Супермама» 4 сезон випуск 42 від 07.12.2021: Яка сім’я у пильної мами Яни?
07.12.2021
7 грудня на телеканалі СТБ виходить 42 випуск психологічного реаліті «Супермама»-4, де стане відомо, як виховує дитину і чоловіка пильна мама Яна. Що буде в 42 випуску 4 сезону проєкту «Супермама» на СТБ ― читайте в матеріалі.
Video: «Супермама» 4 сезон випуск 42 від 07.12.2021: Яка сім’я у пильної мами Яни?
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Яна з чоловіком дуже мріяли про дитину, давно готувалися до її появи і тепер дуже пильнують її. Пильна мама ― блогерка з понад 65 тисячами підписників з усієї України. Вона записує матеріали про свою доньку Мілану, а дивляться її інші молоді матусі. Яна вважає себе супермамою, бо оточує 6-місячну доньку турботою та ніжністю.
У 42 випуску реаліті «Супермама»-4 від 07.12.2021 ми дізнаємось:
- Де зустріла учасниць пильна матуся Яна? Про що вона розповіла новим знайомим?
- Де живе Яна із сім’єю? Що суперниці знайшли в її холодильнику?
- У чому зізналася героїня і чим ошелешила матусь?
- Що пильна мама розповіла про чоловіка і чому розридалася?
- Про що розказав чоловік Яни під час особистого спілкування?
- Що відповіла героїня на зізнання Івана?
- Чи вдалася святкова вечеря?
- Як пройшла розмова Яни з Дмитром Карпачовим, і що він порадив їй?
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