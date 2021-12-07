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«Супермама» 4 сезон випуск 42 від 07.12.2021: Яка сім’я у пильної мами Яни?

07.12.2021

7 грудня на телеканалі СТБ виходить 42 випуск психологічного реаліті «Супермама»-4, де стане відомо, як виховує дитину і чоловіка пильна мама Яна. Що буде в 42 випуску 4 сезону проєкту «Супермама» на СТБ ― читайте в матеріалі.

Video: «Супермама» 4 сезон випуск 42 від 07.12.2021: Яка сім’я у пильної мами Яни?

Супермама 4 сезон 42 випуск: Які відносини у пильної мами із чоловіком? Чому Яна не наймає няня? Як пройшла інспекція – дивіться у 42 випуску Супермами 2021

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Яна з чоловіком дуже мріяли про дитину, давно готувалися до її появи і тепер дуже пильнують її. Пильна мама ― блогерка з понад 65 тисячами підписників з усієї України. Вона записує матеріали про свою доньку Мілану, а дивляться її інші молоді матусі. Яна вважає себе супермамою, бо оточує 6-місячну доньку турботою та ніжністю. 

У 42 випуску реаліті «Супермама»-4 від 07.12.2021 ми дізнаємось:

  • Де зустріла учасниць пильна матуся Яна? Про що вона розповіла новим знайомим?
  • Де живе Яна із сім’єю? Що суперниці знайшли в її холодильнику?
  • У чому зізналася героїня і чим ошелешила матусь?
  • Що пильна мама розповіла про чоловіка і чому розридалася?
  • Про що розказав чоловік Яни під час особистого спілкування?
  • Що відповіла героїня на зізнання Івана?
  • Чи вдалася святкова вечеря?
  • Як пройшла розмова Яни з Дмитром Карпачовим, і що він порадив їй?

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