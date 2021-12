7 грудня на телеканалі СТБ виходить 42 випуск психологічного реаліті «Супермама»-4, де стане відомо, як виховує дитину і чоловіка пильна мама Яна. Що буде в 42 випуску 4 сезону проєкту «Супермама» на СТБ ― читайте в матеріалі.

Яна з чоловіком дуже мріяли про дитину, давно готувалися до її появи і тепер дуже пильнують її. Пильна мама ― блогерка з понад 65 тисячами підписників з усієї України. Вона записує матеріали про свою доньку Мілану, а дивляться її інші молоді матусі. Яна вважає себе супермамою, бо оточує 6-місячну доньку турботою та ніжністю.

У 42 випуску реаліті «Супермама»-4 від 07.12.2021 ми дізнаємось:

