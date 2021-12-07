«Супермама» 4 сезон выпуск 42 от 07.12.2021: Какая семья у бдительной мамы Яны?
7 декабря в 19:05 на телеканале СТБ выходит 42 выпуск психологического реалити «Супермама»-4, где станет известно, как воспитывает ребенка и мужа бдительная мама Яна. Что будет в 42 выпуске 4 сезона проекта «Супермама» на СТБ ― читайте в материале.
Video: «Супермама» 4 сезон выпуск 42 от 07.12.2021: Какая семья у бдительной мамы Яны?
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Яна с мужем очень мечтали о ребенке, давно готовились к его появлению и теперь очень заботятся о нем. Бдительная мама ― блогер с более чем 65 тысячами подписчиков со всей Украины. Она записывает материалы о своей дочери Милане, а смотрят ее другие молодые мамочки. Яна считает себя супермамой, потому что окружает 6-месячную дочь заботой и нежностью.
В 42 выпуске реалити «Супермама»-4 от 07.12.2021 мы узнаем:
- Где встретила участниц бдительная мама Яна? О чем она поведала новым знакомым?
- Где живет Яна с семьей? Что соперницы нашли в ее холодильнике?
- В чем призналась героиня и чем ошеломила мамочек?
- Что бдительная мама рассказала о муже и почему разрыдалась?
- О чем поведал муж Яны во время личного общения?
- Что ответила героиня на признание Ивана?
- Удался ли праздничный ужин?
- Как прошел разговор Яны с Дмитрием Карпачевым, и что он посоветовал ей?