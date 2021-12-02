2 грудня на телеканалі СТБ виходить 40 випуск психологічного реаліті «Супермама»-4, де стане відомо, як виховує дітей мама-естетка Регіна і хто переміг на 10 тижні. Що буде в 40 випуску 4 сезону проєкту «Супермама» на СТБ ― читайте в матеріалі.

Video: «Супермама» 4 сезон випуск 40 від 02.12.2021: Яка сім’я у мами-естетки Регіни? Супермама 4 сезон 40 випуск присвячениймамі-естетці Регіні. Також учасниці Супермами 4 у 40 випуску дізнаються ім'я переможниці.

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Регіна вважає себе естеткою, любить оточувати себе красивими речами. Вона відома у Європі й не тільки як майстер із виготовлення прикрас. Разом із чоловіком Віталієм, з яким у шлюбі вже 20 років, героїня виховує двох дітей: доньці Василісі 13 років, а синові Івану 19 років. Регіна вважає себе супермамою, бо прищеплює дітям любов до краси, культури та хоче, щоб вони були успішними, красивими і розумними.

У 40 випуску реаліті «Супермама»-4 від 02.12.2021 ми дізнаємось:

Де живе Регіна, і з чого вона почала знайомство?

Чим героїня пригостила матусь і що розповіла про свою сім’ю?

Як пройшло знайомство з дітьми Регіни? Що шокувало гостей? І з якими запитаннями після цього вони прийшли до героїні?

Чи познайомила Регіна матусь із чоловіком, і як пройшла святкова вечеря?

Що порадив мамі-естетці Дмитро Карпачов?

І хто переміг у 40 випуску реаліті «Супермама»-4?

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