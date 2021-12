2 грудня на телеканалі СТБ виходить 40 випуск психологічного реаліті «Супермама»-4, де стане відомо, як виховує дітей мама-естетка Регіна і хто переміг на 10 тижні. Що буде в 40 випуску 4 сезону проєкту «Супермама» на СТБ ― читайте в матеріалі.

Регіна вважає себе естеткою, любить оточувати себе красивими речами. Вона відома у Європі й не тільки як майстер із виготовлення прикрас. Разом із чоловіком Віталієм, з яким у шлюбі вже 20 років, героїня виховує двох дітей: доньці Василісі 13 років, а синові Івану 19 років. Регіна вважає себе супермамою, бо прищеплює дітям любов до краси, культури та хоче, щоб вони були успішними, красивими і розумними.

У 40 випуску реаліті «Супермама»-4 від 02.12.2021

