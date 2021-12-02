2 декабря в 19:05 на телеканале СТБ выходит 40 выпуск психологического реалити «Супермама»-4, где станет известно, как воспитывает детей мама-эстетка Регина и кто победил на 10 неделе. Что будет в 40 выпуске 4 сезона проекта «Супермама» на СТБ ― читайте в материале.

Video: «Супермама» 4 сезон выпуск 40 от 02.12.2021: Какая семья у мамы-эстетки Регины? Супермама 4 сезон 40 выпуск посвящен маме-эстетке Регине. Также участницы Супермамы 4 в 40 выпуске узнают имя победительницы.

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Регина считает себя эстеткой, любит окружать себя красивыми вещами. Она известна в Европе и не только как мастер по изготовлению украшений. Вместе с мужем Виталием, с которым состоит в браке уже 20 лет, героиня воспитывает двоих детей: дочери Василисе 13 лет, а сыну Ивану 19 лет. Регина считает себя супермамой, потому что прививает детям любовь к красоте, культуре и хочет, чтобы они были успешными, красивыми и умными.

В 40 выпуске реалити «Супермама»-4 от 02.12.2021 мы узнаем:

Где живет Регина, и с чего она начала знакомство?

Чем героиня угостила мамочек и что рассказала о своей семье?

Как прошло знакомство с детьми Регины? Что шокировало гостей? И с какими вопросами затем они пришли к героине?

Познакомила ли Регина мам с мужем, и как прошел праздничный ужин?

Что посоветовал маме-эстетке Дмитрий Карпачев?

И кто победил в 40 выпуске реалити «Супермама»-4?

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