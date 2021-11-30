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«Супермама» 4 сезон випуск 38 від 30.11.2021: Яка сім’я у бізнес-мами Наді?

30.11.2021

30 листопада на телеканалі СТБ виходить 38 випуск психологічного реаліті «Супермама», де стане відомо, наскільки сувора бізнес-мама Надя і що змінило її життя . Що буде в 38 випуску 4 сезону проєкту «Супермама» на СТБ ― читайте в матеріалі.

Video: «Супермама» 4 сезон випуск 38 від 30.11.2021: Яка сім’я у бізнес-мами Наді?

Супермама 4 сезон 38 випуск: Як бізнес-мама Надя побудувала свій бізнес? Чому Надя не довіряє чоловікам? Як пройшла інспекція – дивіться у 38 випуску Супермами

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Бізнес-мама Надя володіє мережею магазинів напівфабрикатів. Вона вдруге одружена і виховує 10-річного сина Івана від першого шлюбу. Надя дуже вимоглива як до роботи, так і до свого сина ― чітко контролює його. Вона вважає себе супермамою, бо хоче, щоб син став найуспішнішим.

У 38 випуску реаліті «Супермама»-4 від 30.11.2021 ми дізнаємось:

  • У чому особливість сімейного життя Наді? Як вона зустріла учасниць?
  • Де живе Надя? І як вона шокувала матусь? Які правила вдома у неї?
  • Що героїня розповіла матусям про себе та свій бізнес? Що довело її до сліз?
  • Що змінило життя Наді, і в чому вона зізналася учасницям «Супермами»?
  • Як пройшло знайомство з Іваном? Чим він зацікавив гостей?
  • Чи оцінили мами камери, за допомогою яких Надя стежить за життям сина?
  • Що розповів Іван під час особистого спілкування з учасницями? З якими запитаннями вони потім прийшли до Наді?
  • Як пройшла вечеря з героїнею, і чи показала вона свого другого чоловіка?
  • Що порадив бізнес-мамі Дмитро Карпачов?

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