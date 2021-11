30 листопада на телеканалі СТБ виходить 38 випуск психологічного реаліті «Супермама», де стане відомо, наскільки сувора бізнес-мама Надя і що змінило її життя . Що буде в 38 випуску 4 сезону проєкту «Супермама» на СТБ ― читайте в матеріалі.

Більше на тему: «Супермама» 4 сезон: мама-берегиня, бізнес-мама, мама вільних поглядів і мама-естетка ― учасниці 10 тижня

Бізнес-мама Надя володіє мережею магазинів напівфабрикатів. Вона вдруге одружена і виховує 10-річного сина Івана від першого шлюбу. Надя дуже вимоглива як до роботи, так і до свого сина ― чітко контролює його. Вона вважає себе супермамою, бо хоче, щоб син став найуспішнішим.

У 38 випуску реаліті «Супермама»-4 від 30.11.2021 ми дізнаємось:

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.