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«Супермама» 4 сезон выпуск 38 от 30.11.2021: Какая семья у бизнес-мамы Нади?

30.11.2021

30 ноября в 19:05 на телеканале СТБ выходит 38 выпуск психологического реалити «Супермама»-4, где станет известно, насколько строга бизнес-мама Надя и что изменило ее жизнь. Что будет в 38 выпуске 4 сезона проекта «Супермама» на СТБ ― читайте в материале.

Video: «Супермама» 4 сезон выпуск 38 от 30.11.2021: Какая семья у бизнес-мамы Нади?

Супермама 4 сезон 38 выпуск: Как бизнес-мама Надя построила свой бизнес? Почему Надя не доверяет мужчинам? Как прошла инспекция – смотрите в 38 выпуске Супермамы

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Бизнес-мама Надя владеет сетью магазинов полуфабрикатов. Она второй раз замужем и воспитывает 10-летнего сына Ивана от первого брака. Надя очень требовательна как к работе, так и к своему сыну ― четко контролирует его. Она считает себя супермамой, потому что хочет, чтобы сын стал самым успешным.

В 38 выпуске реалити «Супермама»-4 от 30.11.2021 мы узнаем:

  • В чем особенность семейной жизни Нади? Как она встретила участниц?
  • Где живет Надя? И как она шокировала мам? Какие правила дома у нее?
  • Что героиня рассказала о себе и своем бизнесе? Что довело ее до слез?
  • Что изменило жизнь Нади, и в чем она призналась участницам «Супермамы»?
  • Как прошло знакомство с Иваном? Чем он заинтриговал гостей?
  • Оценили ли соперницы камеры, по которым Надя следит за жизнью сына?
  • Что рассказал Иван во время личного общения с участницами? С какими вопросами они потом пришли к Наде?
  • Как прошел ужин с героиней, и показала ли она своего второго мужа?
  • Что посоветовал бизнес-маме Дмитрий Карпачев?

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