24 листопада на телеканалі СТБ виходить 35 випуск психологічного реаліті «Супермама», де стане відомо, як минуле Зої впливає на виховання доньки і створення сім’ї. Що буде в 35 випуску 4 сезону проєкту «Супермама» на СТБ ― читайте в матеріалі.

Video: «Супермама» 4 сезон випуск 35 від 24.11.2021: Як виховує доньку мама в нірвані Зоя? Супермама 4 сезон 35 випуск: Як мама у нірвані Зоя виховує доньку? Чому вона переживає через спілкування доньки з батьком? Як пройшла інспекція – дивіться у 35 випуску Супермами

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Мама в нірвані Зоя — колишня актриса. Вона навчалася в ГІТІСі і будувала кар’єру в шоу-бізнесі в Москві, а потім звідти пішла, перебралася в Україну. Зоя сама виховує 7-річну доньку Джаю, яку привчила до вегетаріанства.

У 35 випуску реаліті «Супермама»-4 від 24.11.2021 ми дізнаємось:

З чого почала знайомство мама в нірвані? Чи сподобалося це учасницям?

Як живе Зоя? Що в неї вдома знайшли супермами?

Чим поділилася героїня зі свого минулого? Як вона потрапила до шоу-бізнесу?

Які стосунки були в Зої? Що вона розповіла про своїх чоловіків? І як це прокоментував Дмитро Карпачов?

Чому Зоя розпочала духовні практики?

Ким був батько Джаї? Як склалися їхні із Зоєю стосунки, і чому вони розлучилися?

Що Джая розповіла про маму та біологічного батька?

Що порадив Дмитро Карпачов мамі в нірвані Зої?

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