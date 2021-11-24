«Супермама» 4 сезон випуск 35 від 24.11.2021: Як виховує доньку мама в нірвані Зоя?
24.11.2021
24 листопада на телеканалі СТБ виходить 35 випуск психологічного реаліті «Супермама», де стане відомо, як минуле Зої впливає на виховання доньки і створення сім’ї. Що буде в 35 випуску 4 сезону проєкту «Супермама» на СТБ ― читайте в матеріалі.
Video: «Супермама» 4 сезон випуск 35 від 24.11.2021: Як виховує доньку мама в нірвані Зоя?
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Мама в нірвані Зоя — колишня актриса. Вона навчалася в ГІТІСі і будувала кар’єру в шоу-бізнесі в Москві, а потім звідти пішла, перебралася в Україну. Зоя сама виховує 7-річну доньку Джаю, яку привчила до вегетаріанства.
У 35 випуску реаліті «Супермама»-4 від 24.11.2021 ми дізнаємось:
- З чого почала знайомство мама в нірвані? Чи сподобалося це учасницям?
- Як живе Зоя? Що в неї вдома знайшли супермами?
- Чим поділилася героїня зі свого минулого? Як вона потрапила до шоу-бізнесу?
- Які стосунки були в Зої? Що вона розповіла про своїх чоловіків? І як це прокоментував Дмитро Карпачов?
- Чому Зоя розпочала духовні практики?
- Ким був батько Джаї? Як склалися їхні із Зоєю стосунки, і чому вони розлучилися?
- Що Джая розповіла про маму та біологічного батька?
- Що порадив Дмитро Карпачов мамі в нірвані Зої?
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