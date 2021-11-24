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«Супермама» 4 сезон випуск 35 від 24.11.2021: Як виховує доньку мама в нірвані Зоя?

24.11.2021

24 листопада на телеканалі СТБ виходить 35 випуск психологічного реаліті «Супермама», де стане відомо,  як минуле Зої впливає на виховання доньки і створення сім’ї. Що буде в 35 випуску 4 сезону проєкту «Супермама» на СТБ ― читайте в матеріалі.

Video: «Супермама» 4 сезон випуск 35 від 24.11.2021: Як виховує доньку мама в нірвані Зоя?

Супермама 4 сезон 35 випуск: Як мама у нірвані Зоя виховує доньку? Чому вона переживає через спілкування доньки з батьком? Як пройшла інспекція – дивіться у 35 випуску Супермами

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Мама в нірвані Зоя — колишня актриса. Вона навчалася в ГІТІСі і будувала кар’єру в шоу-бізнесі в Москві, а потім звідти пішла, перебралася в Україну. Зоя сама виховує 7-річну доньку Джаю, яку привчила до вегетаріанства. 

У 35 випуску реаліті «Супермама»-4 від 24.11.2021 ми дізнаємось:

  • З чого почала знайомство мама в нірвані? Чи сподобалося це учасницям?
  • Як живе Зоя? Що в неї вдома знайшли супермами?
  • Чим поділилася героїня зі свого минулого? Як вона потрапила до шоу-бізнесу?
  • Які стосунки були в Зої? Що вона розповіла про своїх чоловіків? І як це прокоментував Дмитро Карпачов?
  • Чому Зоя розпочала духовні практики?
  • Ким був батько Джаї? Як склалися їхні із Зоєю стосунки, і чому вони розлучилися?
  • Що Джая розповіла про маму та біологічного батька?
  • Що порадив Дмитро Карпачов мамі в нірвані Зої?

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