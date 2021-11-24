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«Супермама» 4 сезон выпуск 35 от 24.11.2021: Как воспитывает дочь мама в нирване Зоя?

24.11.2021

24 ноября в 19:05 на телеканале СТБ выходит 35 выпуск психологического реалити «Супермама»-4, где станет известно, как прошлое Зои влияет на воспитание дочки и создание семьи. Что будет в 35 выпуске 4 сезона проекта «Супермама» на СТБ ― читайте в материале.

Video: «Супермама» 4 сезон выпуск 35 от 24.11.2021: Как воспитывает дочь мама в нирване Зоя?

Супермама 4 сезон 35 выпуск: Как мама в нирване Зоя воспитывает дочь? Почему она переживает из-за общения дочери с отцом? Как прошла инспекция – смотрите в 35 выпуске Супермамы

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Мама в нирване Зоя — бывшая актриса. Она училась в ГИТИСе и строила карьеру в шоу-бизнесе в Москве, но потом оттуда ушла, переехала в Украину. Зоя сама воспитывает 7-летнюю дочь Джаю, которую приучила к вегетарианству. 

В 35 выпуске реалити «Супермама»-4 от 24.11.2021 мы узнаем:

  • С чего начала знакомство мама в нирване? Понравилось ли это участницам?
  • Как живет Зоя? Что у нее дома нашли супермамы?
  • Чем поделилась героиня из своего прошлого? Как она попала в шоу-бизнес?
  • Какие отношения были у Зои? Что она рассказала о своих мужчинах? И как это прокомментировал Дмитрий Карпачев?
  • Почему Зоя начала духовные практики?
  • Кем был отец Джаи? Как сложились их отношения с Зоей, и почему они развелись?
  • Что Джая рассказала о маме и биологическом отце?
  • Что посоветовал Дмитрий Карпачев маме в нирване Зое?

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