23 листопада на телеканалі СТБ виходить 34 випуск психологічного реаліті «Супермама», де стане відомо, які стосунки в сім’ї безвідмовної мами Насті. Що буде в 34 випуску 4 сезону проєкту «Супермама» на СТБ ― читайте в матеріалі.

Video: «Супермама» 4 сезон випуск 34 від 23.11.2021: Які методи виховання у безвідмовної мами Насті? Супермама 4 сезон 34 випуск: Як насправді ставиться Настя до чоловіка? Яка сім'я у безвідмовної мами Насті? Як пройшла інспекція – дивіться у 34 випуску Супермами

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Безвідмовна мама Настя з чоловіком-айтівцем виховують доньку Ксенію. Настя проводить з нею 24/7, нічого не забороняє і вважає, що дитина має перебувати під опікою мами якомога довше. Також у неї є маленька собачка Сью, в якій вона душі не чує. Настя вважає себе супермамою, бо весь час проводить з донькою і це їй в кайф.

У 34 випуску реаліті «Супермама»-4 від 23.11.2021 ми дізнаємось:

Де розпочала знайомство зі своєю сім’єю безвідмовна мама?

Як учасниці відреагували на її любов до собачки?

Де працювала Настя до весілля, і як вона самореалізувалася?

Як суперниці оцінили дім Насті?

Яке враження на них справила донька героїні?

Що про Настю та її сім’ю дізналася мамінспекція під час спілкування?

Як пройшла вечеря з Настею? Чи познайомила вона конкуренток з чоловіком?

Що порадив Насті Дмитро Карпачов?

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