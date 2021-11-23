«Супермама» 4 сезон випуск 34 від 23.11.2021: Які методи виховання у безвідмовної мами Насті?
23.11.2021
23 листопада на телеканалі СТБ виходить 34 випуск психологічного реаліті «Супермама», де стане відомо, які стосунки в сім’ї безвідмовної мами Насті. Що буде в 34 випуску 4 сезону проєкту «Супермама» на СТБ ― читайте в матеріалі.
Video: «Супермама» 4 сезон випуск 34 від 23.11.2021: Які методи виховання у безвідмовної мами Насті?
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Безвідмовна мама Настя з чоловіком-айтівцем виховують доньку Ксенію. Настя проводить з нею 24/7, нічого не забороняє і вважає, що дитина має перебувати під опікою мами якомога довше. Також у неї є маленька собачка Сью, в якій вона душі не чує. Настя вважає себе супермамою, бо весь час проводить з донькою і це їй в кайф.
У 34 випуску реаліті «Супермама»-4 від 23.11.2021 ми дізнаємось:
- Де розпочала знайомство зі своєю сім’єю безвідмовна мама?
- Як учасниці відреагували на її любов до собачки?
- Де працювала Настя до весілля, і як вона самореалізувалася?
- Як суперниці оцінили дім Насті?
- Яке враження на них справила донька героїні?
- Що про Настю та її сім’ю дізналася мамінспекція під час спілкування?
- Як пройшла вечеря з Настею? Чи познайомила вона конкуренток з чоловіком?
- Що порадив Насті Дмитро Карпачов?
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