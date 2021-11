23 листопада на телеканалі СТБ виходить 34 випуск психологічного реаліті «Супермама», де стане відомо, які стосунки в сім’ї безвідмовної мами Насті. Що буде в 34 випуску 4 сезону проєкту «Супермама» на СТБ ― читайте в матеріалі.

Більше на тему: «Супермама» 4 сезон: мама-екстрасенс, безвідмовна мама, мама в нірвані й ефектна мама ― учасниці 9 тижня

Безвідмовна мама Настя з чоловіком-айтівцем виховують доньку Ксенію. Настя проводить з нею 24/7, нічого не забороняє і вважає, що дитина має перебувати під опікою мами якомога довше. Також у неї є маленька собачка Сью, в якій вона душі не чує. Настя вважає себе супермамою, бо весь час проводить з донькою і це їй в кайф.

У 34 випуску реаліті «Супермама»-4 від 23.11.2021 ми дізнаємось:

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.