23 ноября в 19:05 на телеканале СТБ выходит 34 выпуск психологического реалити «Супермама»-4, где станет известно, какие отношения в семье у безотказной мамы Насти. Что будет в 34 выпуске 4 сезона проекта «Супермама» на СТБ ― читайте в материале.

Video: «Супермама» 4 сезон выпуск 34 от 23.11.2021: Какие методы воспитания у безотказной мамы Насти? Супермама 4 сезон 34 выпуск: Как на самом деле относится Настя к мужчине? Какая семья у безотказной мамы Насти? Как прошла инспекция – смотрите в 34 выпуске Супермамы

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Безотказная мама Настя и ее муж-айтишник воспитывают дочь Ксению. Настя проводит с ней 24/7, ничего не запрещает и считает, что ребенок должен находиться под опекой мамы как можно дольше. Также у нее есть маленькая собачка Сью, в которой она души не чает. Настя считает себя супермамой, потому что все время проводит с дочкой и это ей в кайф.

В 34 выпуске реалити «Супермама»-4 от 23.11.2021 мы узнаем:

Где начала знакомство со своей семьей безотказная мама?

Как участницы отреагировали на ее любовь к собачке?

Где работала Настя до свадьбы, и как она самореализовалась?

Как соперницы оценили дом Насти?

Какое впечатление у них оставила дочь героини?

Что о Насте и ее семье узнала маминспекция во время общения?

Как прошел ужин с Настей? Познакомила ли она конкуренток с мужем?

Что посоветовал Насте Дмитрий Карпачев?

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