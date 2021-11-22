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«Супермама» 4 сезон випуск 33 від 22.11.2021: Які методи виховання у мами-екстрасенса Діани?

22.11.2021

22 листопада на телеканалі СТБ виходить 33 випуск психологічного реаліті «Супермама», де стане відомо, які мами візьмуть участь у 9 тижні проєкту і яка сім’я в мами-екстрасенса Діани. Що буде в 33 випуску 4 сезону проєкту «Супермама» на СТБ ― читайте в матеріалі.

Супермама 4 сезон

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Мама-екстрасенс Діана виховує трьох доньок: 11-річну Валю, 6-річну Ніку та однорічну Аміну. Чоловік на 6 років старший за неї. Діана ― екстрасенс із 15-річним стажем. Вона вважає себе супермамою, бо так організувала своє життя, що все встигає і може бути при цьому красунею.

У 33 випуску реаліті «Супермама»-4 від 22.11.2021 ми дізнаємося:

  • Де живе Діана з чоловіком та дітьми? Кому належить будинок?
  • Чим героїня одразу ж шокувала учасниць?
  • Яке господарство в Діани? Хто їй помагає?
  • Що сталося з нею після пологів? Як відреагував на це чоловік?
  • Як Діана самореалізувалася? Що вона розповіла про свої екстрасенсорні здібності?
  • Чим Діана похвалилася у своїй спальні, і чи показала вона свої здібності?
  • Як Діана познайомилася з чоловіком, і завдяки чому в них склалися стосунки?
  • Як пройшло знайомство з дітьми героїні? Хто ними займається?
  • На які запитання довелося відповідати Діані після спілкування з її доньками?
  • Що порадив мамі-екстрасенсу Дмитро Карпачов?

Video: «Супермама» 4 сезон випуск 33 від 22.11.2021: Які методи виховання у мами-екстрасенса Діани?

Супермама 4 сезон 33 випуск: Які мами беруть участь у 9 тижні Супермами? Як мама-екстрасенс Діана виховує доньок та живе зі своїм чоловіком?

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