«Супермама» 4 сезон випуск 33 від 22.11.2021: Які методи виховання у мами-екстрасенса Діани?
22.11.2021
22 листопада на телеканалі СТБ виходить 33 випуск психологічного реаліті «Супермама», де стане відомо, які мами візьмуть участь у 9 тижні проєкту і яка сім’я в мами-екстрасенса Діани. Що буде в 33 випуску 4 сезону проєкту «Супермама» на СТБ ― читайте в матеріалі.
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Мама-екстрасенс Діана виховує трьох доньок: 11-річну Валю, 6-річну Ніку та однорічну Аміну. Чоловік на 6 років старший за неї. Діана ― екстрасенс із 15-річним стажем. Вона вважає себе супермамою, бо так організувала своє життя, що все встигає і може бути при цьому красунею.
У 33 випуску реаліті «Супермама»-4 від 22.11.2021 ми дізнаємося:
- Де живе Діана з чоловіком та дітьми? Кому належить будинок?
- Чим героїня одразу ж шокувала учасниць?
- Яке господарство в Діани? Хто їй помагає?
- Що сталося з нею після пологів? Як відреагував на це чоловік?
- Як Діана самореалізувалася? Що вона розповіла про свої екстрасенсорні здібності?
- Чим Діана похвалилася у своїй спальні, і чи показала вона свої здібності?
- Як Діана познайомилася з чоловіком, і завдяки чому в них склалися стосунки?
- Як пройшло знайомство з дітьми героїні? Хто ними займається?
- На які запитання довелося відповідати Діані після спілкування з її доньками?
- Що порадив мамі-екстрасенсу Дмитро Карпачов?
Video: «Супермама» 4 сезон випуск 33 від 22.11.2021: Які методи виховання у мами-екстрасенса Діани?
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