22 ноября в 19:05 на телеканале СТБ выходит 33 выпуск психологического реалити «Супермама»-4, где станет известно, какие мамы принимают участие в 9 неделе проекта и какая семья у мамы-экстрасенса Дианы. Что будет в 33 выпуске 4 сезона проекта «Супермама» на СТБ ― читайте в материале.

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Мама-экстрасенс Диана воспитывает троих дочерей: 11-летнюю Валю, 6-летнюю Нику и годовалую Амину. Муж на 6 лет старше нее. Диана — практикующий экстрасенс с 15-летним стажем. Она считает себя супермамой, потому что так организовала свою жизнь, что все успевает и может быть при этом красавицей.

В 33 выпуске реалити «Супермама»-4 от 22.11.2021 мы узнаем:

Где живет Диана с мужем и детьми? Кому принадлежит дом?

Чем героиня сразу же шокировала участниц?

Какое хозяйство у Дианы? Кто ей помогает?

Что случилось с ней после родов? Как отреагировал на это муж?

Как Диана самореализовалась? Что она рассказала о своих экстрасенсорных способностях?

Чем Диана похвасталась в своей спальне, и показала ли она свои способности?

Как Диана познакомилась с мужем, и благодаря чему у них сложились отношения?

Как прошло знакомство с детьми героини? Кто ими занимается?

На какие вопросы пришлось отвечать Диане после общения с ее дочками?

Что посоветовал маме-экстрасенсу Дмитрий Карпачев?

Video: «Супермама» 4 сезон выпуск 33 от 22.11.2021: Какие методы воспитания у мамы-экстрасенса Дианы? Супермама 4 сезон 33 выпуск: Какие мамы принимают участие в 9 неделе Супермамы? Как мама-экстрасенс Диана воспитывает дочерей и живет со своим мужем?

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