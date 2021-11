Чи можна змінити темперамент людини за допомогою виховання? Чи правда, що з флегматика за правильного підходу вийде прекрасний холерик чи сангвінік? І чи потрібно загалом змінювати характер дитини на догоду батькам? Так, учасниця 1-го випуску 2 сезону психологічного реаліті «Супермама» мама-енерджайзер Валерія вважає, що її дочці не вистачає динамічності. Тому жінка за допомогою жорстких методів виховання намагається виправити цю ситуацію. Але чи правильно це? Про це розповів експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов.

Лера — дуже яскрава і активна мама, яка за своєю натурою швидко ухвалює рішення і не може довго сидіти на одному місці. Ці самі якості вона хоче розвинути у своєї флегматичної дочки і робить це за допомогою жорстких методів виховання. Наприклад, Валерія змушує Карину заправляти ліжко на час — за одну хвилину. Ось тільки експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов виступив проти подібних експериментів.

Також Дмитро Карпачов звернув увагу на те, як Лера звертається до дочки: на підвищених тонах і без імені. Жінка не просить і не пояснює, чому дівчинка повинна це робити. Вона просто наказує. Така поведінка мами, на думку експерта з питань дитячої вікової психології, руйнує впевненість у собі, адже в підлітковому віці самооцінка дуже вразлива. У таких випадках краще працює заохочення і похвала.

Під час особистої зустрічі з Валерією Дмитро Карпачов засумнівався в тому, що мама-енерджайзер сприймає свою дочку такою, яка вона є. Експерт із питань дитячої вікової психології зауважив, що Карина — флегматик і за своєю природою не може бути такою, як хоче її мама. Ба більше, якщо не припинити подібні практики, в майбутньому дівчинка може відчувати провину через те, що не відповідає вимогам своєї мами. Дмитро Карпачов порадив Валерії робити акцент на успіхах Карини і відзначати позитивні риси її характеру ― поміркованість і концентрацію, але при цьому згадувати і про те, що в житті є такі моменти, де потрібно швидко ухвалювати рішення і пам’ятати про таймінг.

