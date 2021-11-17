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«Супермама» 4 сезон випуск 31 від 17.11.2021: Як виховує дітей молода багатодітна мама Маргарита?

17.11.2021

17 листопада на телеканалі СТБ виходить 31 випуск психологічного реаліті «Супермама», де стане відомо, як молода багатодітна матуся Маргарита справляється з п’ятьма синами і керує компанією. Що буде в 31 випуску 4 сезону проєкту «Супермама» на СТБ ― читайте в матеріалі.

Video: «Супермама» 4 сезон випуск 31 від 17.11.2021: Як виховує дітей молода багатодітна мама Маргарита?

Супермама 4 сезон 31 випуск: Яка трагедія сталася у житті Маргарити? Як жінка створила міцну сім'ю? Як пройшла інспекція – дивіться у 31 випуску Супермами

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Молода багатодітна матуся Маргарита у свої 26 років уже виховує п’ятьох хлопчиків. Найстаршому синові Андрію 8,5 років, а наймолодшому Мирославу ― 9 місяців. Андрію Маргарита мачуха, але вона причетна до його виховання. Матуся має чіткі правила та режим дня, до яких привчає і синів. Вона ніколи не була в декреті, вони з чоловіком ― директори міжнародної компанії, яка продає БАДи. Маргарита стежить за собою і стверджує, що знайомі дають їй максимум 18―19 років. Вона вважає себе супермамою, бо не забула про себе, цікава чоловікові як жінка та як людина і може дарувати любов дітям.

У 31 випуску реаліті «Супермама»-4 від 17.11.2021 ми дізнаємося:

  • Де живе молода багатодітна матуся?
  • Чим ошелешила Маргарита учасниць і про яку свою гордість їм розповіла?
  • Як живе Маргарита, і чим її оселя відрізняється від будинків топової та домашньої мам?
  • Як пройшло знайомство з дітьми героїні? Чим вони вразили матусь?
  • Чим були шоковані учасниці, та в чому зізналася Маргарита під час спілкування?
  • Який чоловік у молодої багатодітної мами? Чи побачила його мамінспекція?
  • Які поради дав Маргариті Дмитро Карпачов?

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