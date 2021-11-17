17 ноября в 19:05 на телеканале СТБ выходит 31 выпуск психологического реалити «Супермама»-4, где станет известно, как молодая многодетная мамочка Маргарита справляется с пятью сыновьями и управляет компанией. Что будет в 31 выпуске 4 сезона проекта «Супермама» на СТБ ― читайте в материале.

Video: «Супермама» 4 сезон выпуск 31 от 17.11.2021: Как воспитывает детей молодая многодетная мама Маргарита? Супермама 4 сезон 31 выпуск: Какая трагедия произошла в жизни Маргариты? Как женщина создала крепкую семью? Как прошла инспекция – смотрите в 31 выпуске Супермамы

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Молодая многодетная мама Маргарита в свои 26 лет уже воспитывает пятерых мальчиков.Старшему сыну Андрею 8,5 лет, а самому младшему Мирославу ― 9 месяцев. Андрею Маргарита мачеха, но она причастна к его воспитанию. Мамочка имеет четкие правила и режим дня, к которым приучает и сыновей. Она никогда не была в декрете, они с мужем ― директора международной компании, которая продает БАДы. Маргарита следит за собой и утверждает, что знакомые дают ей максимум 18―19 лет. Она считает себя супермамой, потому что не забыла о себе, интересна мужу как женщина и как человек и может дарить любовь детям.

В 31 выпуске реалити «Супермама»-4 от 17.11.2021 мы узнаем:

Где живет молодая многодетная мамочка?

Чем ошарашила Маргарита участниц и о какой своей гордости им рассказала?

Как живет Маргарита, и чем ее дом отличается от домов топовой и домашней мам?

Как прошло знакомство с детьми героини? Чем они поразили мамочек?

Чем были шокированы супермамы, и в чем призналась Маргарита во время общения?

Какой муж у молодой многодетной мамы? Увидела ли его маминспекция?

Какие советы дал Маргарите Дмитрий Карпачев?

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