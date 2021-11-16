«Супермама» 4 сезон випуск 30 від 16.11.2021: Як виховує дітей топова мама Дар’я?
16.11.2021
16 листопада на телеканалі СТБ виходить 30 випуск психологічного реаліті «Супермама», де стане відомо, чи справді сім’я топової мами Дар’ї така щаслива, як вона каже. Що буде в 30 випуску 4 сезону проєкту «Супермама» на СТБ ― читайте в матеріалі.
Video: «Супермама» 4 сезон випуск 30 від 16.11.2021: Як виховує дітей топова мама Дар’я?
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Дар’я і Дмитро живуть разом уже 10 років. Вони побудували бізнес з нуля і досягли процвітання, тому тепер можуть дозволити собі дуже багато. Подружжя виховує 3-річного сина і забезпечує йому найкращих педагогів. Дар’я вважає себе супермамою, бо докладає максимум зусиль для світлого майбутнього своєї дитини.
У 30 випуску реаліті «Супермама»-4 від 16.11.2021 ми дізнаємося:
- З чого почала знайомство топова мама Дар’я?
- Чим вона одразу здивувала конкуренток?
- Де живуть Дар’я та її сім’я, і як їхня оселя вразила учасниць?
- Хто веде господарство вдома у топової мами, і чим займається вона сама?
- Що обурило суперниць у житті Дар’ї, і як це прокоментував Дмитро Карпачов?
- Як відбулося знайомство з чоловіком героїні? Хто головний у сім’ї?
- Яка правда відкрилася про сім’ю Дар’ї та Дмитра?
- Що відбулося під час знайомства із сином топової мами Ліваном?
- З якими запитаннями мамінспекція звернулася до Дар’ї?
- Що порадив Дмитро Карпачов топовій мамі?
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