16 листопада на телеканалі СТБ виходить 30 випуск психологічного реаліті «Супермама», де стане відомо, чи справді сім’я топової мами Дар’ї така щаслива, як вона каже. Що буде в 30 випуску 4 сезону проєкту «Супермама» на СТБ ― читайте в матеріалі.

Video: «Супермама» 4 сезон випуск 30 від 16.11.2021: Як виховує дітей топова мама Дар’я? Супермама 4 сезон 30 випуск: Хто головний у родині топової мами Дарії? Як склалася родина топової мами Дарії? Як пройшла інспекція – дивіться у 30 випуску Супермами

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Дар’я і Дмитро живуть разом уже 10 років. Вони побудували бізнес з нуля і досягли процвітання, тому тепер можуть дозволити собі дуже багато. Подружжя виховує 3-річного сина і забезпечує йому найкращих педагогів. Дар’я вважає себе супермамою, бо докладає максимум зусиль для світлого майбутнього своєї дитини.

У 30 випуску реаліті «Супермама»-4 від 16.11.2021 ми дізнаємося:

З чого почала знайомство топова мама Дар’я?

Чим вона одразу здивувала конкуренток?

Де живуть Дар’я та її сім’я, і як їхня оселя вразила учасниць?

Хто веде господарство вдома у топової мами, і чим займається вона сама?

Що обурило суперниць у житті Дар’ї, і як це прокоментував Дмитро Карпачов?

Як відбулося знайомство з чоловіком героїні? Хто головний у сім’ї?

Яка правда відкрилася про сім’ю Дар’ї та Дмитра?

Що відбулося під час знайомства із сином топової мами Ліваном?

З якими запитаннями мамінспекція звернулася до Дар’ї?

Що порадив Дмитро Карпачов топовій мамі?

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