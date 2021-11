16 листопада на телеканалі СТБ виходить 30 випуск психологічного реаліті «Супермама», де стане відомо, чи справді сім’я топової мами Дар’ї така щаслива, як вона каже. Що буде в 30 випуску 4 сезону проєкту «Супермама» на СТБ ― читайте в матеріалі.

Дар’я і Дмитро живуть разом уже 10 років. Вони побудували бізнес з нуля і досягли процвітання, тому тепер можуть дозволити собі дуже багато. Подружжя виховує 3-річного сина і забезпечує йому найкращих педагогів. Дар’я вважає себе супермамою, бо докладає максимум зусиль для світлого майбутнього своєї дитини.

У 30 випуску реаліті «Супермама»-4 від 16.11.2021 ми дізнаємося:

