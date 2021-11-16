Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Супермама» 4 сезон выпуск 30 от 16.11.2021: Как воспитывает детей топовая мама Дарья?

16.11.2021

16 ноября в 19:05 на телеканале СТБ выходит 30 выпуск психологического реалити «Супермама»-4, где станет известно, действительно ли семья топовой мамы Дарьи так счастлива, как она описывает. Что будет в 30 выпуске 4 сезона проекта «Супермама» на СТБ ― читайте в материале.

Video: «Супермама» 4 сезон выпуск 30 от 16.11.2021: Как воспитывает детей топовая мама Дарья?

Супермама 4 сезон 30 выпуск: Кто главный в семье топовой мамы Дарьи? Как сложилась семья топовой мамы Дарьи? Как прошла инспекция – смотрите в 30 выпуске Супермамы

Больше по теме: «Супермама» 4 сезон: топовая мама, домашняя мама, молодая многодетная мама и самоотверженная мама ― участницы 8 недели

Дарья и Дмитрий живут вместе уже 10 лет. Они построили бизнес с нуля и достигли процветания, поэтому сейчас могут позволить себе очень многое. Супруги воспитывают 3-летнего сына и обеспечивают ему лучших педагогов. Дарья считает себя супермамой, потому что прилагает максимум усилий для светлого будущего своего ребенка.

В 30 выпуске реалити «Супермама»-4 от 16.11.2021 мы узнаем: 

  • С чего начала знакомство топовая мама Дарья?
  • Чем она сразу удивила конкуренток?
  • Где живут Дарья и ее семья, и чем их дом поразил участниц?
  • Кто ведет хозяйство дома у топовой мамы, и чем занимается она сама?
  • Что возмутило соперниц в жизни Дарьи, и как это прокомментировал Дмитрий Карпачев?
  • Как прошло знакомство с мужем героини? Кто главный в семье?
  • Какая правда открылась о семье Дарьи и Дмитрия?
  • Что произошло при знакомстве с сыном топовой мамы Ливаном?
  • С какими вопросами маминспекция обратилась к Дарье?
  • Что посоветовал Дмитрий Карпачев топовой маме?

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить