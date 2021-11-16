16 ноября в 19:05 на телеканале СТБ выходит 30 выпуск психологического реалити «Супермама»-4, где станет известно, действительно ли семья топовой мамы Дарьи так счастлива, как она описывает. Что будет в 30 выпуске 4 сезона проекта «Супермама» на СТБ ― читайте в материале.

Video: «Супермама» 4 сезон выпуск 30 от 16.11.2021: Как воспитывает детей топовая мама Дарья? Супермама 4 сезон 30 выпуск: Кто главный в семье топовой мамы Дарьи? Как сложилась семья топовой мамы Дарьи? Как прошла инспекция – смотрите в 30 выпуске Супермамы

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Дарья и Дмитрий живут вместе уже 10 лет. Они построили бизнес с нуля и достигли процветания, поэтому сейчас могут позволить себе очень многое. Супруги воспитывают 3-летнего сына и обеспечивают ему лучших педагогов. Дарья считает себя супермамой, потому что прилагает максимум усилий для светлого будущего своего ребенка.

В 30 выпуске реалити «Супермама»-4 от 16.11.2021 мы узнаем:

С чего начала знакомство топовая мама Дарья?

Чем она сразу удивила конкуренток?

Где живут Дарья и ее семья, и чем их дом поразил участниц?

Кто ведет хозяйство дома у топовой мамы, и чем занимается она сама?

Что возмутило соперниц в жизни Дарьи, и как это прокомментировал Дмитрий Карпачев?

Как прошло знакомство с мужем героини? Кто главный в семье?

Какая правда открылась о семье Дарьи и Дмитрия?

Что произошло при знакомстве с сыном топовой мамы Ливаном?

С какими вопросами маминспекция обратилась к Дарье?

Что посоветовал Дмитрий Карпачев топовой маме?

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