Чому не можна бити дітей. І до яких наслідків це може призвести? Так, героїня 23 випуску 3 сезону психологічного реаліті «Супермама» — мама-кочівниця Світлана — не вбачає проблеми в тому, що іноді може підняти руку на своїх дітей. Чому так чинити не варто, розповів експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов.

Більше на тему: Чи можна дітям не їсти м’яса: поради Дмитра Карпачова

Світлана разом із чоловіком виховує трьох дітей. Мама-кочівниця вважає що дитина повинна бути слухняною, тому іноді дозволяє собі підняти на синів руку. На її думку, це дієвий спосіб припинити істерику або сварку між братами, адже їхні суперечки часто відбуваються без причини.

Однак експерт із питань дитячої вікової психології і ведучий проєкту Дмитро Карпачов упевнений, що в ХХІ столітті кожна свідома мама знає, що дітей бити не можна. Він зауважив, що впевненість мами-кочівниці в частій безпідставності істерик та конфліктів між дітьми, неправдива. Адже у сварки завжди є причина. Саме тому в експерта склалося враження, що їй простіше не розбиратися в проблемі, а просто покарати дітей.

До того ж Дмитро Карпачов звернув увагу на те, що і сама Світлана, і її діти називають рукоприкладство невинною фразою «бити по дупці». На думку експерта, так робити категорично не можна:

Більше на тему: Режим сну дитини: поради Дмитра Карпачова

Під час особистої зустрічі ведучий проєкту порадив Світлані навчитися домовлятися з дітьми, а не домагатися бажаного за допомогою насильства. Адже діти повинні навчитися прислухатися до мами. Інакше така поведінка в майбутньому матиме негативні наслідки і великі ризики:

Які ще поради Світлана почула від експерта з питань дитячої вікової психології? Дивіться всі подробиці у відео.

Читайте нас також у Viber і Telegram.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.