Почему нельзя бить детей? И к каким последствиям это может привести? Так, героиня 23 выпуска 3 сезона психологического реалити «Супермама» — мама-кочевница Света — не видит проблемы в том, что иногда может поднять руку на своих мальчишек. Почему так поступать не стоит, рассказал эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев.

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Света вместе с мужем воспитывает троих детей. Мама-кочевница считает, что ребенок должен быть послушным, поэтому иногда позволяет себе поднять на сыновей руку. По ее мнению, это действенный способ прекратить истерику или ссору между братьями, ведь их споры часто происходят без причины.

Однако эксперт по вопросам детской возрастной психологии и ведущий проекта Дмитрий Карпачев уверен, что в ХХІ веке каждая уважающая себя мама знает, что детей бить нельзя. Он отметил, что утверждения мамы-кочевницы о частой беспочвенности истерик и конфликтов между детьми, неправдивы. Ведь у ссоры всегда есть причина. Именно поэтому у эксперта создалось впечатление, что Светлане проще не разбираться в проблеме, а просто наказать детей.

К тому же Дмитрий Карпачев обратил внимание на то, что и сама Света и ее дети называют рукоприкладство невинной фразой «бить по попочке». По его мнению, так делать категорически нельзя:

«Я уже второй раз слышу фразу от ребенка: «Мама бьет по попочке». Скорее всего, это слова Светланы. И так она объясняет, что происходит. Наказывая детей, она называет акт насилия ласковыми словами. Это мне напоминает отношение педофила к своей жертве. Такая формулировка не дает ребенку понять, что с ним происходит что-то крайне недопустимое».

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Во время личной встречи ведущий проекта посоветовал Светлане научиться договариваться с детьми, а не добиваться желаемого с помощью насилия. Ведь дети должны научиться прислушиваться к маме. В противном случае такое поведение в будущем будет иметь негативные последствия и большие риски:

«Если у вас не получится сломать ребенка, он может стать неконтролируемым в подростковом возрасте: «А теперь я буду делать так, как делала моя мама, ведь я уже взрослый»», ― отметил Дмитрий Карпачев.

Какие еще советы Света услышала от эксперта по вопросам детской возрастной психологии? Смотрите все подробности в видео.

Video: Почему нельзя бить детей: советы Дмитрия Карпачева Ведущий реалити Супермама Дмитрий Карпачев рассказал, почему нельзя бить детей. Советы от проекта Супермама, почему нельзя бить детей

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