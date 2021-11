11 листопада на телеканалі СТБ виходить 28 випуск психологічного реаліті «Супермама», де стане відомо, як ставиться до мами-екологині Зіни її сім’я, а також хто переміг на сьомому тижні. Що буде у 28 випуску 4 сезону проєкту «Супермама» на СТБ ― читайте в матеріалі.

Уже сьогодні стане відомо, хто отримає звання «супермама», а поки що в гості запрошує Зіна. Героїня виховує двох дітей: чотирирічного Макара та однорічну Марусю. Члени сім’ї дбають про екологію: обов’язково сортують сміття, не використовують пластику, усі відходи відправляють на переробку. Зіна ― феміністка і демонструє, що годувати груддю можна де завгодно ― навіть на публіці та під час знайомства із супермамами.

У 28 випуску реаліті «Супермама»-4 від 11.11.2021 ми дізнаємося:

