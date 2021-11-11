11 листопада на телеканалі СТБ виходить 28 випуск психологічного реаліті «Супермама», де стане відомо, як ставиться до мами-екологині Зіни її сім’я, а також хто переміг на сьомому тижні. Що буде у 28 випуску 4 сезону проєкту «Супермама» на СТБ ― читайте в матеріалі.

Video: «Супермама» 4 сезон випуск 28 від 11.11.2021: Як виховує дітей мама-екологиня Зіна? Супермама 4 сезон 28 випуск присвячений мамі-екологині Зіні Також учасниці Супермами 4 у 28 випуску дізнаються ім'я переможниці.

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Уже сьогодні стане відомо, хто отримає звання «супермама», а поки що в гості запрошує Зіна. Героїня виховує двох дітей: чотирирічного Макара та однорічну Марусю. Члени сім’ї дбають про екологію: обов’язково сортують сміття, не використовують пластику, усі відходи відправляють на переробку. Зіна ― феміністка і демонструє, що годувати груддю можна де завгодно ― навіть на публіці та під час знайомства із супермамами.

У 28 випуску реаліті «Супермама»-4 від 11.11.2021 ми дізнаємося:

Зіна вже з перших хвилин знайомства з учасницями проєкту здивує їх! Чим?

Якими правилами у себе вдома ще вразить героїня?

Де живе Зіна? Що у неї знайдуть суперниці?

Як пройшо спілкування з дітьми Зіни? Що жінки дізналися?

Що мама-екологиня приготувала на вечерю, і який у неї чоловік? Що він розповів мамінспекції про кохану?

Що порадив Зіні Дмитро Карпачов?

І хто стане супермамою цього разу?

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