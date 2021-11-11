11 ноября в 19:05 на телеканале СТБ выходит 28 выпуск психологического реалити «Супермама»-4, где станет известно, как относится к маме-экологу Зине ее семья, а также кто победил на седьмой неделе. Что будет в 28 выпуске 4 сезона проекта «Супермама» на СТБ ― читайте в материале.

Video: «Супермама» 4 сезон выпуск 28 от 11.11.2021: Как воспитывает детей мама-эколог Зина? Супермама 4 сезон 28 выпуск посвящен маме-эколога Зины. Также участницы Супермамы 4 в 28 выпуске узнают имя победительницы.

Больше по теме: «Супермама» 4 сезон: Мама в кайф, мама-достигатор, мать и мачеха в одном лице и мама-эколог ― участницы 7 недели

Уже сегодня станет известно, кто получит звание «супермама», а пока в гости приглашает Зина. Героиня воспитывает двоих детей: четырехлетнего Макара и годовалую Марусю. Члены ее семьи заботятся об экологии: обязательно сортируют мусор, не используют пластика, все отходы отправляют на переработку. Зина ― феминистка и демонстрирует, что кормить грудью можно где угодно ― даже на публике и во время знакомства с супермамами.

В 28 выпуске реалити «Супермама»-4 от 11.11.2021 мы узнаем:

Зина уже с первых минут знакомства с участницами проекта удивит их! Чем?

Какими правилами у себя дома поразит героиня?

Где живет Зина? Что у нее найдут супермамы?

Как прошло общение с детьми Зины? Что женщины узнали?

Что мама-эколог приготовила на ужин, и какой у нее муж? Что он рассказал маминспекции о любимой?

Что посоветовал Зине Дмитрий Карпачев?

И кто станет супермамой на этот раз?

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.