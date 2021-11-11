«Супермама» 4 сезон выпуск 28 от 11.11.2021: Как воспитывает детей мама-эколог Зина?
11 ноября в 19:05 на телеканале СТБ выходит 28 выпуск психологического реалити «Супермама»-4, где станет известно, как относится к маме-экологу Зине ее семья, а также кто победил на седьмой неделе. Что будет в 28 выпуске 4 сезона проекта «Супермама» на СТБ ― читайте в материале.
Video: «Супермама» 4 сезон выпуск 28 от 11.11.2021: Как воспитывает детей мама-эколог Зина?
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Уже сегодня станет известно, кто получит звание «супермама», а пока в гости приглашает Зина. Героиня воспитывает двоих детей: четырехлетнего Макара и годовалую Марусю. Члены ее семьи заботятся об экологии: обязательно сортируют мусор, не используют пластика, все отходы отправляют на переработку. Зина ― феминистка и демонстрирует, что кормить грудью можно где угодно ― даже на публике и во время знакомства с супермамами.
В 28 выпуске реалити «Супермама»-4 от 11.11.2021 мы узнаем:
- Зина уже с первых минут знакомства с участницами проекта удивит их! Чем?
- Какими правилами у себя дома поразит героиня?
- Где живет Зина? Что у нее найдут супермамы?
- Как прошло общение с детьми Зины? Что женщины узнали?
- Что мама-эколог приготовила на ужин, и какой у нее муж? Что он рассказал маминспекции о любимой?
- Что посоветовал Зине Дмитрий Карпачев?
- И кто станет супермамой на этот раз?