9 листопада на телеканалі СТБ виходить 26 випуск психологічного реаліті «Супермама», де стане відомо, чому одеситка Любов називає себе матір’ю і мачухою в одній особі. Що буде у 26 випуску 4 сезону проєкту «Супермама» на СТБ ― читайте в матеріалі.

Video: «Супермама» 4 сезон випуск 26 від 09.11.2021: Як виховує сина мати й мачуха в одній особі Любов? Супермама 4 сезон 26 випуск: Як мати й мачуха в одній особі Любов виховує сина? Як Любов шукає чоловіків після смерті чоловіка?

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Мати й мачуха в одній особі Любов ― HR і психологиня, яка регулярно проводить групові заняття. Вона кілька років тому стала вдовою і єдиним чоловіком у своєму житті називає 12-річного сина Богдана. Він уміє та робить по господарству все: готує, прибирає, пере, лагодить, що треба, та ще й встигає вчитися. Любов намагається виховати самостійного та самодостатнього чоловіка. Вона супермама, адже вважає, що діти ― тимчасовий проєкт у житті, тому дорослі мають навчити їх жити самостійно.

У 26 випуску реаліті «Супермама»-4 від 09.11.2021 ми дізнаємося:

Де живе Любов із сином Богданом? З чого почалося знайомство із сім’єю?

Яка квартира в Любові? Чим почастувала учасниць господиня?

Які методи виховання практикує героїня? Що спричинило скандал?

Чим іще займається Богдан окрім прибирання та приготування їжі? Що показали мама та син?

Як Дмитро Карпачов оцінив життя і захоплення Богдана?

Чим поділився хлопець під час особистого спілкування з учасницями? Як він говорить про батька?

Що розповіла Любов про свій шлюб, і чому вона не виходить заміж знову?

Що порадив героїні Дмитро Карпачов?

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