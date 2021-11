9 листопада на телеканалі СТБ виходить 26 випуск психологічного реаліті «Супермама», де стане відомо, чому одеситка Любов називає себе матір’ю і мачухою в одній особі. Що буде у 26 випуску 4 сезону проєкту «Супермама» на СТБ ― читайте в матеріалі.

Мати й мачуха в одній особі Любов ― HR і психологиня, яка регулярно проводить групові заняття. Вона кілька років тому стала вдовою і єдиним чоловіком у своєму житті називає 12-річного сина Богдана. Він уміє та робить по господарству все: готує, прибирає, пере, лагодить, що треба, та ще й встигає вчитися. Любов намагається виховати самостійного та самодостатнього чоловіка. Вона супермама, адже вважає, що діти ― тимчасовий проєкт у житті, тому дорослі мають навчити їх жити самостійно.

У 26 випуску реаліті «Супермама»-4 від 09.11.2021 ми дізнаємося:

