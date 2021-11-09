«Супермама» 4 сезон випуск 26 від 09.11.2021: Як виховує сина мати й мачуха в одній особі Любов?
9 листопада на телеканалі СТБ виходить 26 випуск психологічного реаліті «Супермама», де стане відомо, чому одеситка Любов називає себе матір’ю і мачухою в одній особі. Що буде у 26 випуску 4 сезону проєкту «Супермама» на СТБ ― читайте в матеріалі.
Video: «Супермама» 4 сезон випуск 26 від 09.11.2021: Як виховує сина мати й мачуха в одній особі Любов?
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Мати й мачуха в одній особі Любов ― HR і психологиня, яка регулярно проводить групові заняття. Вона кілька років тому стала вдовою і єдиним чоловіком у своєму житті називає 12-річного сина Богдана. Він уміє та робить по господарству все: готує, прибирає, пере, лагодить, що треба, та ще й встигає вчитися. Любов намагається виховати самостійного та самодостатнього чоловіка. Вона супермама, адже вважає, що діти ― тимчасовий проєкт у житті, тому дорослі мають навчити їх жити самостійно.
У 26 випуску реаліті «Супермама»-4 від 09.11.2021 ми дізнаємося:
- Де живе Любов із сином Богданом? З чого почалося знайомство із сім’єю?
- Яка квартира в Любові? Чим почастувала учасниць господиня?
- Які методи виховання практикує героїня? Що спричинило скандал?
- Чим іще займається Богдан окрім прибирання та приготування їжі? Що показали мама та син?
- Як Дмитро Карпачов оцінив життя і захоплення Богдана?
- Чим поділився хлопець під час особистого спілкування з учасницями? Як він говорить про батька?
- Що розповіла Любов про свій шлюб, і чому вона не виходить заміж знову?
- Що порадив героїні Дмитро Карпачов?