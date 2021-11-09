9 ноября в 19:05 на телеканале СТБ выходит 26 выпуск психологического реалити «Супермама»-4, где станет известно, почему одесситка Любовь называет себя матерью и мачехой в одном лице. Что будет в 26 выпуске 4 сезона проекта «Супермама» на СТБ ― читайте в материале.

Video: «Супермама» 4 сезон выпуск 26 от 09.11.2021: Как воспитывает сына мать и мачеха в одном лице Любовь? Супермама 4 сезон 26 выпуск: Как мать и мачеха в одном лице Любовь воспитывает сына? Как Любовь ищет мужчин после смерти мужа?

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Мать и мачеха в одном лице Любовь ― HR и психолог, которая регулярно проводит групповые занятия. Она несколько лет назад стала вдовой и единственным мужчиной в своей жизни называет 12-летнего сына Богдана. Он умеет и делает по хозяйству все: готовит, убирает, стирает, чинит, что надо, да еще и успевает учиться. Любовь пытается воспитать самостоятельного и самодостаточного мужчину. Она супермама, ведь считает, что дети ― временный проект в жизни, поэтому взрослые должны научить их жить самостоятельно.

В 26 выпуске реалити «Супермама»-4 от 09.11.2021 мы узнаем:

Где живет Любовь с сыном Богданом? С чего началось знакомство с семьей?

Какая квартира у Любови? Чем угостила участниц хозяйка?

Какие методы воспитания практикует героиня? Почему разразился скандал?

Чем еще занимается Богдан, кроме уборки и приготовления пищи? Что показали мама и сын?

Как Дмитрий Карпачев оценил жизнь и увлечения Богдана?

Чем поделился мальчик во время личного общения с участницами? Как он говорит об отце?

Что рассказала Любовь о своем браке, и почему она не выходит замуж снова?

Что посоветовал героине Дмитрий Карпачев?

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