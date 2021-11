8 листопада на телеканалі СТБ виходить 25 випуск психологічного реаліті «Супермама», де стане відомо, які мами змагатимуться на 7 тижні проєкту та яка сім’я в мами-досягаторки Ані. Що буде у 25 випуску 4 сезону проєкту «Супермама» на СТБ ― читайте в матеріалі.

Мама-досягатока Аня працює новомодною спеціалісткою ― тритментологинею. Вона заробляє до 80 тисяч гривень на місяць у салоні краси і записала 8-річну доньку на всілякі гуртки та курси. Дівчинка дуже багато часу проводить із мамою на роботі. Аня вважає, що чоловік не обов’язково має бути старшим ― її супутникові 22 роки. Вона вважає себе супермамою, бо робить усе, щоб її донька мала щасливе забезпечене майбутнє.

У 25 випуску реаліті «Супермама»-4 від 08.11.2021 ми дізнаємося:

