8 листопада на телеканалі СТБ виходить 25 випуск психологічного реаліті «Супермама», де стане відомо, які мами змагатимуться на 7 тижні проєкту та яка сім’я в мами-досягаторки Ані. Що буде у 25 випуску 4 сезону проєкту «Супермама» на СТБ ― читайте в матеріалі.

Video: «Супермама» 4 сезон випуск 25 від 08.11.2021: Як виховує доньку мама-досягаторка Аня? Супермама 4 сезон 25 випуск: Які мами беруть участь у 7 тижні Супермами? Як мама-досягаторка Аня збудувала свою родину?

Більше на тему: «Супермама» 4 сезон: Мама в кайф, мама-досягаторка, мати й мачуха в одній особі та мама-екологиня ― учасниці 7 тижня

Мама-досягатока Аня працює новомодною спеціалісткою ― тритментологинею. Вона заробляє до 80 тисяч гривень на місяць у салоні краси і записала 8-річну доньку на всілякі гуртки та курси. Дівчинка дуже багато часу проводить із мамою на роботі. Аня вважає, що чоловік не обов’язково має бути старшим ― її супутникові 22 роки. Вона вважає себе супермамою, бо робить усе, щоб її донька мала щасливе забезпечене майбутнє.

У 25 випуску реаліті «Супермама»-4 від 08.11.2021 ми дізнаємося:

Як Аня розпочала знайомство мам зі своєю самореалізацією? Чим вона стурбувала жінок, і як на це відреагував Дмитро Карпачов?

Як живе мама-досягатока, і яка в неї квартира?

Що готує Аня вдома, і як вона годує Кароліну?

Що Кароліна розповіла про своє навчання та життя? І про що не захотіла говорити з гостями?

Що викликало суперечку та скандал серед учасниць? Як Дмитро Карпачов оцінив велику кількість гуртків у Кароліни?

Що з минулого вплинуло на життя Ані та її доньки?

Чому новий чоловік Ані не прийшов на шоу, і як на нього реагує Кароліна?

Що порадив мамі-досягаторці Ані Дмитро Карпачов?

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