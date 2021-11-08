8 ноября в 19:05 на телеканале СТБ выходит 25 выпуск психологического реалити «Супермама»-4, где станет известно, какие мамы примут участие на 7 неделе Супермамы и какая семья у мамы-достигатора Ани. Что будет в 25 выпуске 4 сезона проекта «Супермама» на СТБ ― читайте в материале.

Video: «Супермама» 4 сезон выпуск 25 от 08.11.2021: Как воспитывает дочь мама-достигатор Аня? Супермама 4 сезон 25 выпуск: Какие мамы принимают участие в 7 неделе Супермамы? Как мама-достигатор Аня построила свою семью?

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Мама-достигатор Аня работает новомодным специалистом ― тритментологом. Она зарабатывает около 80 тысяч гривен в месяц в салоне красоты и записала 8-летнюю дочь на всевозможные кружки и курсы. Девочка очень много времени проводит с мамой на работе. Аня считает, что мужчина не обязательно должен быть старше ― ее молодому человеку 22 года. Она считает себя супермамой, потому что делает все, чтобы у ее дочки было счастливое обеспеченное будущее.

В 25 выпуске реалити «Супермама»-4 от 08.11.2021 мы узнаем:

Как Аня начала знакомство мам со своей самореализацией? Чем она обеспокоила женщин, и как на это отреагировал Дмитрий Карпачев?

Как живет мама-достигатор, и какая у нее квартира?

Что готовит Аня дома, и как она кормит Каролину?

Что Каролина рассказала о своей учебе и жизни? И о чем не захотела говорить с гостями?

Что вызвало спор и скандал среди участниц? Как Дмитрий Карпачев оценил большое количество кружков у Каролины?

Что из прошлого повлияло на жизнь Ани и ее дочери?

Почему новый муж Ани не пришел на шоу, и как на него реагирует Каролина?

Что посоветовал маме-достигатору Ане Дмитрий Карпачев?

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