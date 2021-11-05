Як вибудувати довірчі стосунки з дитиною і стати для неї авторитетом

Експерт з питань дитячої вікової психології та ведучий проєкту «Супермама»-4 Дмитро Карпачов звернувся до батьків з порадою щодо правил встановлення батьківського авторитету.

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Дмитро Карпачов у своєму Instagram назвав низку правил, яких треба дотримуватися для налагодження взаєморозуміння та авторитету батьків перед дитиною.

«Часто зустрічаю скарги батьків підлітків, що ті їх не поважають, не слухають, не просять поради. Як відновити свій авторитет? Але варто розуміти, що найскладніше — повернути те, чого не було. Тому про вибудовування довірчих взаємин та формування батьківського авторитету думати треба ще задовго до того, як діти вступлять у підлітковий вік», ― наголосив Дмитро Карпачов.

Що робити, щоб стати авторитетом для своєї дитини:

Поважати її думку. Якщо ви робитимете це, то і дитина, у свою чергу, поважатиме вас.

Бути прикладом для наслідування. І не на словах, а на ділі. Щоб дитина вами пишалася, потрібно ставити собі амбітні цілі і досягати їх.

Розуміти різницю між порадами та нотаціями, діалогом та суперечкою. Не ставитися до дитини, як до підлеглого.

Намагатися не давати пустих обіцянок. А якщо так вийшло, що виконати обіцяне ви не можете, то попросити вибачення і пояснити, чому це сталося.

Не обманювати! Те, що діти відчувають брехню та фальш, — не міф. Вони дуже чутливо вловлюють, коли дорослі намагаються уникнути правдивої відповіді.

Бути помічником, а не наглядачем. Втручатися в ситуацію тоді, коли вас попросять.

Давати свободу ― для думки, рішень та дій. Не душити дитину гіперопікою і не плекати в ній інфантилізм.

Експерт наголосив, що це прості та водночас складні правила. Та якщо батьки їх враховуватимуть у вихованні своєї дитини, то проблем із довірчим спілкуванням та батьківським авторитетом буде значно менше.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Дмитрий Карпачев (@karpachoff)

Нагадаємо, психологічний проєкт «Супермама»-4 виходить на СТБ о 19:05 з понеділка по четвер. Не пропустіть нові випуски!

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