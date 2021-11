Як вибудувати довірчі стосунки з дитиною і стати для неї авторитетом

Експерт з питань дитячої вікової психології та ведучий проєкту «Супермама»-4 Дмитро Карпачов звернувся до батьків з порадою щодо правил встановлення батьківського авторитету.

Дмитро Карпачов у своєму Instagram назвав низку правил, яких треба дотримуватися для налагодження взаєморозуміння та авторитету батьків перед дитиною.

«Часто зустрічаю скарги батьків підлітків, що ті їх не поважають, не слухають, не просять поради. Як відновити свій авторитет? Але варто розуміти, що найскладніше — повернути те, чого не було. Тому про вибудовування довірчих взаємин та формування батьківського авторитету думати треба ще задовго до того, як діти вступлять у підлітковий вік», ― наголосив Дмитро Карпачов.

Експерт наголосив, що це прості та водночас складні правила. Та якщо батьки їх враховуватимуть у вихованні своєї дитини, то проблем із довірчим спілкуванням та батьківським авторитетом буде значно менше.

